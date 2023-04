Esporte Seleção brasileira sub-20 goleia Usbequistão com show do palmeirense Kevin

Com uma grande atuação do palmeirense Kevin, que deu duas assistências e ainda balançou a rede no amistoso deste sábado, em Jerez de la Frontera, a seleção brasileira sub-20 goleou o Usbequistão por 4 a 1, em compromisso que faz parte de uma série de testes para a Copa do Mundo da categoria, em maio.

A vitória, que veio de virada, foi construída no segundo tempo. O Usbequistão saiu na frente ainda na etapa inicial com um gol de cabeça de Esanov. Mas, na volta do intervalo, a história foi diferente.

Kevin começou a fazer a diferença aos 15 minutos, quando sofreu o pênalti que foi convertido por Matheus Martins. O segundo gol saiu em nova ação individual do atleta palmeirense. Ele fez boa jogada e cruzou para Eguinaldo, dentro da área, só empurrar para as redes: 2 a 1, aos 26 minutos.

O terceiro gol saiu aos 38 minutos. Após cruzamento na área de Giovane, o nome do jogo surgiu bem colocado para aumentar a vantagem e fazer o seu gol na partida. Aos 44, Ronald, de cabeça, definiu a vitória em 4 a 1.

A seleção brasileira se despede da Espanha nesta terça-feira, quando realiza o seu último jogo preparatório visando o Mundial. O confronto é diante da seleção do Iraque, às 14h (horário de Brasília). Na Copa do Mundo Sub-20, o Brasil está no Grupo D, ao lado de Itália, Nigéria e República Dominicana.