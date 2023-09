Seleção brasileira perde para Letônia em jogo decisivo e está eliminada do Mundial de basquete

A seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo de basquete na manhã deste domingo ao perder por 104 a 84 para a Letônia, em Jacarta, na Indonésia. Com o Grupo L da segunda fase embolado, os times entraram em quadra para uma espécie de “mata-mata” e, quem vencesse avançaria às quartas de final. Após um jogo muito parelho no primeiro tempo, o Brasil se perdeu em quadra na metade final e viu o rival sobrar em quadra, construindo rapidamente a vantagem de 20 pontos.

Com a vitória, a Letônia, estreante na Copa do Mundo de basquete, avança às quartas de final. Espanha e Canadá jogam ainda neste domingo para definir a segunda vaga da chave. As duas estão empatadas com três vitórias e uma derrota e quem vencer também seguirá adiante. Caso a Espanha vença, a Letônia será primeira do grupo. Em caso de vitória do Canadá, os americanos passarão na liderança. Os classificados do Grupo L pegarão Eslovênia e Alemanha em jogo único nas quartas de final, na abertura do mata-mata.

Apesar da eliminação, o Brasil ainda tem chances de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Serão duas vagas para as melhores seleções da América no Mundial. Com os Estados Unidos já nas quartas de final, o Brasil precisa que Canadá e República Dominicana percam seus jogos na última partida da segunda fase neste domingo. Eles enfrentam Espanha e Sérvia, respectivamente. Outro postulante à vaga era Porto Rico, que perdeu para a Itália nesta madrugada e termina a Copa do Mundo abaixo do Brasil.

A Letônia começou a partida tomando a dianteira, mas o Brasil acompanhou de perto. Yago cometeu duas faltas e deu lugar a Marcelo Huertas logo nas primeiras movimentações. O Brasil chegou a passar ligeiramente a frente, mas o primeiro quarto terminou 22 a 20 para a Letônia. O equilíbrio seguiu, Lucas Dias liderava o Brasil no ataque, enquanto Grazulis era o maior pontuador pela Letônia, que terminou o primeiro tempo com três pontos à frente.

A situação do Brasil desandou no terceiro quarto da partida, assim como foi contra o Canadá, mas desta vez não houve recuperação. Após muito equilíbrio, o país europeu fez uma parcial de 36 a 21, abrindo 18 pontos de vantagem. Bertains comandou as ações de ataque letãs e bagunçou a defesa brasileira. Mais desesperado pela situação, o Brasil se perdeu em quadra na última parte da partida e, nos quatro minutos finais, diminuiu o ritmo para a vantagem letã não aumentar ainda mais.

O Brasil se despede da Copa do Mundo com três vitórias (contra Irã, Costa do Marfim e Canadá) e duas derrotas (para Espanha e Letônia). Sem o craque Raulzinho, que sofreu uma grave lesão no joelho logo na primeira partida do Mundial, o Brasil entrou em quadra neste domingo com o quinteto titular formado por Yago, Georginho, Léo Meindl, Tim Soares e Bruno Caboclo.