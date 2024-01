Seleção brasileira feminina de futebol vai participar da 9ª edição da SheBelieves Cup

A seleção brasileira feminina de futebol terá mais uma competição no calendário de 2024. A equipe do técnico Arthur Elias vai participar da nona edição da SheBelieves Cup, torneio que reúne Canadá, Estados Unidos e Japão. Essas três equipes estão classificadas entre as onze melhores seleções do ranking Fifa.

A disputa da competição será usada como base de preparação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. O torneio terá como sedes as cidades de Atlanta e Columbus, nos Estados Unidos, e vai acontecer no período da Data Fifa, entre os dias 01 e 09 de abril.

“É uma competição já tradicional no calendário da seleção brasileira. Para mim será muito importante ter duas partidas contra equipes de altíssimo nível antes dos Jogos Olímpicos”, afirmou o treinador Arthur Elias.

Para aproveitar a oportunidade de ver suas comandadas em campo, o técnico brasileiro pretende testar várias formações táticas, além, ainda, de aprimorar o entrosamento da equipe.

“Servirá como uma das últimas avaliações das nossas atletas para a formação do grupo que estará na Olimpíada e, também, para observamos de perto adversários que certamente estarão no mata-mata olímpico”, comentou.

Para esta edição, o sistema de disputa vai ter um formato diferente. Ao invés dos seis jogos, as quatro seleções vão jogar o torneio em duelos de semifinal e final. A alteração acontece por causa da realização da Copa Ouro Concacaf W 2024.

A seleção brasileira feminina faz a sua estreia no dia 6 de abril diante do Canadá. O confronto vai ser no estádio Mercedez-Benz, em Atlanta, às 17h30 (horário de Brasília). Do outro lado da chave, mas às 14h30 (horário de Brasília), Japão e Estados Unidos se enfrentam no mesmo dia e local.