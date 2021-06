Seleção brasileira feminina de basquete define as 12 jogadoras para Copa América

A seleção brasileira feminina de basquete definiu no sábado os 12 nomes que representarão o Brasil na Copa América, entre os dias 11 a 19 de junho, em San Juan, capital de Porto Rico. Após as duas semanas de treinos em Salto, no interior de São Paulo, Maria Albiero e Tati Pacheco foram os últimos cortes. Antes, Ramona já havia se lesionado e a jovem Sara Rodrigues foi dispensada. E Nadia pediu dispensa por questões familiares.

O Brasil viaja para San Juan nesta segunda-feira e ainda trabalha na cidade paulista neste domingo. A estreia na Copa América está marcada para a próxima sexta, às 19h10 (de Brasília), diante de El Salvador. O time comandado pelo técnico José Neto ainda pega Ilhas Virgens, Colômbia e Canadá na primeira fase.

Os quatro melhores do grupo avançam para as quartas de final, com o duelo entre o 1ºA x 4ºB, 2ºA x 3ºB, 1ºB x 4ºA e 2ºB x 3ºA. Os quatro semifinalistas se mantém na briga pelo título e também garantem classificação para o Pré-Mundial, que será disputado em fevereiro de 2022. O Mundial da Austrália acontece no mesmo ano, no segundo semestre.

Confira o elenco do Brasil na Copa América:

Armadoras

Débora Costa – Sampaio Basquete

Alana Gonçalo – Ituano Basquete

Alas/Armadoras

Tainá Paixão – SESI Araraquara

Patty Teixeira – Ituano Basquete

Tássia Carcavalli – Vera Cruz Campinas

Alas

Thayná Silva – Sodiê Doces/Mesquita/LSB

Mariane Carvalho – SESI Araraquara

Rapha Monteiro – Sampaio Basquete

Ala/pivô

Mari Dias – Ituano Basquete

Pivôs

Érika de Souza – Ituano Basquete

Clarissa dos Santos – Villeneuve-FRA

Kamilla Cardoso – South Carolina-EUA