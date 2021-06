Seleção brasileira faz última atividade em Brasília e viaja a Teresópolis

Depois de estrear com vitória na Copa América sobre a Venezuela, a seleção brasileira voltou a treinar nesta segunda-feira. Os atletas que não iniciaram o duelo contra os venezuelanos foram a campo no Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), em Brasília.

Já os jogadores titulares foram preservados do trabalho em campo. Os atletas ficaram no hotel, onde realizaram exercícios leves, sob supervisão dos preparadores físicos. Um dos destaques do treino foi o atacante Gabriel, que surgiu sorridente nas imagens divulgadas pela CBF. Ele marcou o gol que selou o triunfo sobre a Venezuela.

O treino também teve a presença de Thiago Silva, que já está recuperado de lesão muscular na coxa esquerda e pode voltar à equipe. Na ausência do experiente zagueiro do Chelsea, Tite escalou Eder Militão ao lado de Marquinhos nas últimas três partidas. Os goleiros Éderson e Weverton fizeram trabalhos específicos com o preparador Taffarel.

Depois da atividade em Brasília, a delegação pegou um voo fretado com destino ao Rio de Janeiro. De lá, partiu para a Granja Comary, em Teresópolis, onde chegou no início da noite e encarou um frio de 12 graus. Como os próximos dois jogos serão no Rio, a seleção fica em sua sede no interior fluminense.

A seleção brasileira faz mais duas atividades antes de enfrentar o Peru, quinta-feira, às 21 horas, no Engenhão, pela segunda rodada da fase inicial da Copa América. Na véspera da partida, o técnico Tite concederá entrevista coletiva.