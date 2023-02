Esporte Seleção brasileira enfrenta Marrocos no 1º amistoso do ano com Ramon no banco

A Confederação Brasileira de Futebol confirmou nesta quarta-feira o primeiro amistoso da seleção neste ano. O Brasil vai enfrentar Marrocos, semifinalista da Copa do Mundo do Catar, no dia 25 de março, no estádio Ibn Batouta, em Tânger, cidade localizada ao norte do país africano.

Campeão sul-americano sub-20 no último domingo, Ramon Menezes vai comandar o Brasil nesta partida. A opção por um interino se deve pela impossibilidade de a CBF avançar nas negociações com Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid. Isso porque a equipe espanhola está em meio ao mata-mata da Liga dos Campeões e na briga pela título espanhol.

Ainda que ninguém na entidade admita publicamente, o italiano é o foco principal para comandar a seleção. “Todos esses nomes, que muitos de vocês colocaram – foram quase 30, eu contei -, com certeza os nomes (procurados) da CBF estão aí”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

O dirigente, contudo, deixou escapar que está atrás de um treinador atualmente empregado – o que não é o caso de Zinedine Zidane e Luis Enrique, por exemplo, também citados pela imprensa europeia como possíveis treinadores para o Brasil.

A CBF optou pela realização de uma única partida na primeira Data Fifa de 2023, mas com elevado nível competitivo. A seleção de Marrocos encantou com um bom futebol na Copa do Mundo do Catar, eliminado seleções favoritas, como Espanha e Portugal, para conquistar o quarto lugar.

“Este é o início de um novo ciclo para o futebol brasileiro. E a CBF dá o pontapé inicial com a nossa seleção entrando em campo contra um adversário forte, que é o Marrocos, que chegou às semifinais da Copa do Mundo do Catar, no ano passado. Será um bom teste. E, certamente, um jogo que irá despertar o interesse do torcedor brasileiro”, analisou Ednaldo.

O estádio Ibn Batouta foi inaugurado em abril de 2011 e tem capacidade para 65 mil pessoas. Ele recebeu jogos do Mundial de Clubes que terminou no último sábado, com o título do Real Madrid e participação do Flamengo, que ficou em terceiro. A equipe brasileira foi eliminada na semifinal no palco do confronto entre Brasil e Marrocos.