Seleção brasileira de vôlei testa base do COB para a Olimpíada de Paris

Em preparação para disputa o Campeonato Mundial de Vôlei, a seleção brasileira masculina será a primeira equipe do país a usar a base de apoio do Comitê Olímpico do Brasil (COB), na comuna francesa de Saint-Ouen-sur-Seine. Os convocados pelo técnico Renan Dal Zotto iniciaram a preparação em Saquarema, mas estão desde o início desta semana treinando em Montpellier. Os treinos na base olímpica começam no domingo, dia 21.

“A seleção de vôlei terá a primeira amostra do esforço do COB para que os atletas brasileiros tenham à disposição os melhores serviços durante os Jogos de Paris. Ações como esta vão auxiliar as confederações com uma estrutura de excelência durante o ciclo, mas visam principalmente afinar todas as operações para 2024”, disse o diretor-geral do COB, Rogerio Sampaio.

Após dois amistosos contra a França, campeã dos Jogos de Tóquio e da Liga das Nações, a seleção masculina ficará em Saint-Ouen-sur-Seine até dia 24, data da viagem para a Eslovênia, país onde disputará a primeira fase do Mundial, dentro do grupo formado por Cuba, Japão e Catar, a partir do dia 26, próxima sexta-feira. O torneio também terá partidas na Polônia.

Dal Zotto levou para a Europa os opostos Wallace, Darlan e Felipe Roque, os levantadores Bruninho e Fernando Cachopa, os centrais Leo, Flávio e Leandro Aracaju, os ponteiros Lucarelli, Leal, Adriano e Rodriguinho, e os líberos Thales e Maique. Leo, que participou dos treinos em Saquarema e foi cortado para fechar a lista de 14 nomes, conforme determinado pelo regulamento, juntou-se novamente aos companheiros porque Lucão teve uma entorse no tornozelo direito no treino da última quarta-feira, já em Montpellier.

BASE DO COB

O COB firmou parceria com Saint-Ouen em julho de 2022 e investiu cerca de R$ 1,2 milhão para aprimorar a estrutura a cerca de 1,5km da Vila Olímpica. A comuna disponibilizou cinco instalações para os brasileiros. No Château Saint-Ouen, monumento histórico do local, os atletas encontrarão serviços médicos, preparação mental, áreas operacionais e alimentação. Além disso, poderão se encontrar com amigos e familiares. O apoio se estenderá à Escola Petit Prince.

Já os treinamentos das equipes de vôlei serão realizados no Ginásio das Docas. Além disso, haverá uma quadra temporária exclusiva para vôlei de praia no Parque das Docas. Outra instalação, a Serra Wangari, será utilizada para a operação de uniformes.