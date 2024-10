Seleção brasileira de basquete recebe Uruguai e Panamá em Belém nas Eliminatórias da AmeriCup

A seleção brasileira de basquete masculina voltará às quadras no próximo mês após a participação nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. De olho em vaga na AmeriCup de 2025, a ser disputada na Nicarágua, a equipe nacional receberá, no reformulado Mangueirinho, em Belém, Uruguai e Panamá, nos dias 21 e 24 de novembro.

Palco do Pré-Olímpico feminino de basquete em fevereiro, o Mangueirinho agora se prepara para receber a seleção masculina. Na quadra de última tecnologia após passar por grande reforma, a equipe buscará manter sua invencibilidade nas Eliminatórias, após dois triunfos contra o Paraguai.

“É uma felicidade imensa ver o Brasil novamente no Pará, na nossa Amazônia. Uma oportunidade para o fã do Norte assistir de perto à seleção. E mais uma chance da CBB (Confederação Brasileira de Basquete) seguir levando o basquete para todas as regiões, pois já estivemos no próprio Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul desse Brasil”, celebrou Guy Peixoto Jr, presidente da entidade.

O retorno da seleção brasileira para Belém é uma parceria da CBB com o Governo do Pará, através do governador Helder Barbalho. O político é quem tomou a iniciativa de trocar completamente o piso do Mangueirinho, além de proporcionar várias outras melhorias no ginásio para o Pré-Olímpico feminino.

“Agradecer ao governador Helder pelo grande esforço para que pudéssemos confirmar esse jogo em Belém. Será uma grande festa”, completou Guy Peixoto Jr, sem esconder a expectativa por grande festa com o público do Norte do Brasil.