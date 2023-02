Sede da Federação Paulista de Futebol muda de nome e agora é Edifício Pelé

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, pediu no velório de Pelé que o mundo o homenageasse batizando seus estádios com o nome do ídolo mundial. Desde então, muitos palcos estão ganhando a nomenclatura do Rei do Futebol. Nesta quarta-feira, a Federação Paulista de Futebol também prestou a última homenagem ao batizar seu prédio sede com o nome de Pelé.

A ideia partiu do presidente do Santos, Andres Rueda, onde o eterno camisa 10 brilhou e levou o nome brasileira para todo o mundo e foi aclamada pelos dirigentes de todas as agremiações do estado.

“Bem-vindo ao Edifício Pelé! Os clubes e ligas filiadas aprovaram ontem (31), por unanimidade, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a proposta do presidente do Santos, Andres Rueda, para batizar a sede da FPF na Barra Funda, em homenagem ao Rei!”, anunciou a entidade.

O prédio deve ganhar uma imagem gigante em uma de suas laterais, na parte que fica o heliporto, com a foto do jogador e os dizeres Pelé Eterno. O Rei do Futebol morreu no dia 29 de dezembro, vítima de câncer no cólon, e desde então vem recebendo homenagens.

Todos os jogos do Campeonato Paulista estão prestando um minuto de silêncio em homenagem ao tricampeão mundial com a seleção brasileira. No Santos, ainda há referências no minuto 10 de cada partida na Vila Belmiro.