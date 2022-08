Schulz, do Borussia, é acusado de chutar barriga de ex-namorada grávida; ele nega

O lateral-esquerdo Nico Schulz, do Borussia Dortmund, está sendo investigado por possível agressão a ex-namorada Maria Pletz quando a moça estava no nono mês da gravidez – teria chutado a barriga da companheira em agosto de 2020. A dinamarquesa fez as acusações e mostrou ameaças pela WhatsApp na qual o jogador teria dito que a criança “não devia ter nascido” e que ela também “não merecia estar viva.”

Caso seja declarado culpado, Schulz pode pegar até 10 anos de prisão. Outra ex-namorada também teria divulgado fotos com marcas de agressão do jogador. A imprensa alemã notícia que o lateral teria coagido a ex-namorada com agentes oferecendo dinheiro regularmente e que ainda fez um pedido de desculpas para não ter a carreira prejudicada.

“As investigações estão em andamento devido a uma denúncia criminal apresentada por uma ex-namorada”, disse a advogada da mulher, Sonja Frodermann, ao jornal Bild. “Ele a agarrou por trás e depois a jogou no chão. Seguiram-se mais pontapés na direção do estômago”, traz o relatório de 76 páginas escrito pelos advogados.

A polícia revelou que houve buscas na casa do jogador, mas que os dados estão sendo protegidos até o julgamento do defensor de 29 anos, 12 deles com a seleção alemã. A ex-namorada teria abafado o caso na época por “estar apaixonada.” Agora revela que o relacionamento era abusivo e que Schulz “vivia gritando e brigando.”

Em nota oficial, o Borussia Dortmund disse eu não compactua com qualquer ato de violência, porém não fará julgamento precipitado do jogador, que negou veementemente as acusações.

“O Borussia Dortmund aproveita a cobertura da mídia sobre as alegações criminais – relacionadas à vida privada de Nico Schulz – como uma oportunidade para conversar imediatamente com o jogador e seus assessores. O jogador nega as acusações criminais contra ele” iniciou a nota. “Nico Schulz nos informou que se defenderá dessas alegações com a ajuda de um advogado e que também alegará a presunção de inocência. As alegações feitas, das quais o Borussia Dortmund não estava ciente até que a mídia noticiou, pesam extremamente e são chocantes para o BVB. O Borussia Dortmund leva muito a sério e se distancia de qualquer forma de violência”, seguiu.

Nada, porém, de tomar atitudes precipitadas. O clube vai aguardar o julgamento. “O Borussia Dortmund não é parte no processo e não tem acesso aos arquivos da investigação ou à denúncia criminal que aparentemente foi apresentada. Como este é um procedimento pendente nos estágios iniciais da investigação e a situação factual e jurídica do Borussia Dortmund é extremamente incerta a partir de hoje, atualmente não podemos tomar decisões confiáveis e juridicamente seguras sobre leis trabalhistas e medidas disciplinares. No entanto, reservamo-nos o direito de fazê-lo a qualquer momento para um momento em que sabemos mais objetivamente.”