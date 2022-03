Schalke 04 rompe contrato com estatal russa após 15 anos de patrocínio

As sanções contra a Rússia, em razão da invasão à Ucrânia iniciada na semana passada, continuam no mundo dos esportes. O Schalke 04 anunciou nesta segunda-feira que rompeu o contrato de patrocínio com a Gazprom, gigante estatal russa do ramo de energia e exportadora de gás que atuava como patrocinadora do clube alemão há 15 anos.

“A diretoria do FC Schalke 04 decidiu, com a aprovação do conselho fiscal, encerrar prematuramente a parceria entre FC Schalke 04 e Gazprom. A plena capacidade financeira do clube mantém-se inalterada após esta decisão”, diz o comunicado divulgado pelo clube nas redes sociais.

Antes da decisão de romper o contrato, o Schalke já havia retirado o logotipo da estatal do uniforme. A atitude chamou a atenção de pessoas contrárias à guerra na Ucrânia, o que alavancou a venda de camisas no site oficial do time. “Devido à alta demanda pela camisa especial, nossa loja online está atingindo o seus limites”, informou a página oficial do Schalke no Twitter.

No jogo do último domingo, quando empatou por 1 a 1 com o Karlsruher, pela segunda divisão do Campeonato Alemão, a equipe entrou em campo já com uniformes sem o nome da Gazprom. Ao longo desses dias, houve uma campanha, feita pelo jornal alemão Bild, pedindo que o Schalke usasse a frase “Liberdade para a Ucrânia” no lugar do símbolo da empresa.

O contrato com a Gazprom, que renderia cerca de 9 milhões de euros por ano ao clube, era válido até 2025, e previa um aumento do patrocínio em caso de acesso à primeira divisão. A questão financeira, contudo, não preocupa os dirigentes. “A diretoria do clube está confiante de que conseguirá um novo patrocinador em um futuro próximo”, afirmou em nota oficial.