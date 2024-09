Scarpa e Hulk explicam discussão após derrota para o Fluminense: 'Conversamos no vestiário' - O Liberal

A briga entre o atacante Hulk e o meia Gustavo Scarpa no final do primeiro tempo do jogo entre Fluminense e Atlético-MG, realizado nesta terça-feira, no duelo de ida das quartas de final da Libertadores, ficou no passado. Os dois jogadores desfizeram o mal entendido na zona mista e trataram a questão como “coisa de jogo”.

“Conversamos no vestiário”, afirmou Hulk. “Futebol sempre tem discussões. Todo mundo quer ganhar, um observa uma coisa, o outro enxerga outra no campo. Para o segundo tempo, voltamos falando em prestar mais atenção para termos a mesma ideia e tomarmos as melhores decisões”, afirmou o camisa 7.

Em tom amistoso, Scarpa desfez qualquer vestígio de desavença ao interromper a entrevista do companheiro na zona mista. “E aí, vamos falar da briga?”, disse o jogador para os jornalistas.

Em seguida, ele comentou o desfecho da polêmica e garantiu que as duas partes se acertaram. “A discussão perdurou um pouco mais. Mas o importante é se resolver, não levar nada para o coração, e projetar a próxima partida”, afirmou Scarpa.

A origem da desavença foi uma reclamação de Hulk no fim do primeiro tempo. Após o juiz encerrar a etapa inicial, os dois atletas discutiram de forma mais ríspida e precisaram ser contidos pelos companheiros.

O Atlético-MG levou a pior no primeiro confronto da fase de mata-mata ao perder o jogo para o Fluminense por 1 a 0. O duelo de volta está marcado para a próxima quarta-feira, na MRV Arena, em Belo Horizonte, e o time mineiro precisa de uma vitória por dois gols de vantagem para passar às semifinais no tempo normal. Um empate garante a equipe carioca na sequência do torneio.