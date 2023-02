Scaloni, Ancelotti e Guardiola concorrem ao prêmio de melhor treinador mundo

Carlo Ancelotti, do Real Madrid, Pep Guardiola, do Manchester City, e Lionel Scaloni, da seleção argentina, são os três finalistas do prêmio The Best, da Fifa, na categoria melhor treinador de futebol masculino. O trio foi selecionado entre cinco nomes de uma lista anterior, que tinha também Walid Regragui, da seleção marroquina, e Didier Deschamps, da seleção francesa.

As escolhas levam em consideração o período de 8 de agosto de 2021 a 18 de dezembro de 2022. O top 5 foi montado com base na decisão de um painel de especialistas da Fifa. Em seguida, os três finalistas foram determinados por um júri internacional formado por treinadores de seleções, capitães de seleção, jornalistas especializados em futebol e torcedores que votaram no site oficial da Fifa.

O vencedor será anunciado em cerimônia no dia 27 de fevereiro, em Paris, junto com o resultado das demais premiações. Na sexta-feira, serão revelados os nomes dos prêmios de melhor jogador, melhor jogador e do Puskas, que escolhe o gol mais bonito.

Campeão do mundo com a Argentina no Catar sob o comando da eternizada “Scaloneta”, Lionel Scaloni é o único dos três indicados que nunca concorreu ao prêmio de melhor treinador do mundo, seja na fase da premiação nomeada The Best ou de sua antecessora realizada de 2010 a 2015, em parceria com a Bola de Ouro, da revista francesa France Football. O trabalho na seleção nacional, iniciado em 2018, é o primeiro de Scaloni como treinador, após uma carreira como lateral-direito e experiência como auxiliar técnico.

Carlo Ancelotti, atual campeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid, foi segundo colocado uma vez, em 2014, durante sua primeira passagem pelo time merengue. Já Pep Guardiola foi eleito o melhor treinador do mundo em 2011, ano em que conquistou a Liga dos Campeões com o Barcelona. O espanhol, atual campeão inglês com o Manchester City e semifinalista da Liga dos Campeões, fez parte do top 3 em 2010, 2012, 2015, 2019 e 2021.