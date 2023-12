Sauber se despede da Alfa Romeo e rebatiza equipe da F-1 com nome de cassino online

A Sauber anunciou nesta sexta-feira o novo nome de sua equipe de Fórmula 1, que competiu sob o nome de Alfa Romeo por cinco anos, até o fim desta temporada, quando o contrato com a marca de automóveis de luxo italiana terminou. Em 2024 e 2025, a escuderia competirá como Stake F1 Team Kick Sauber, antes do início da parceria com a Audi, a partir de 2026.

A Stake, empresa do ramo de cassinos onlines, já era patrocinadora da equipe suíça, mas agora entra como detentora dos naming rights da equipe. Já a Kick, serviço de streaming australiano voltado principalmente ao mundo dos games, adquiriu os naming rights do carro, que será batizado como Kick Sauber C44.

“A Sauber sempre foi focado na inovação, quebrando os moldes e desafiando as convenções”, disse o representante da Sauber, Alessandro Alunni Bravi. “A parceria com Kick.com é a mais recente e ousada demonstração da filosofia que nos move. Kick.com está redefinindo a forma como a transmissão ao vivo é feita e adotará a mesma abordagem disruptiva no mundo da Fórmula 1”, completou.

A Sauber competiu na Fórmula 1 de 1993 até 2018 com seu próprio nome atrelado a algumas marcas como Red Bull, Petronas e BMW, mas quando firmou o acordo com a Alfa Romeo, o nome da equipe passou a ser apenas da parceira. A partir de 2026, a Sauber se tornará a equipe de fábrica da Audi, atraída para a Fórmula 1 após a reformulação do regulamento de motores, que determina maior uso de potência elétrica e combustíveis sustentáveis

Apesar do acerto com a Audi, a equipe suíça já deixou claro de que não exibirá nenhuma referência à Audi em seu carro de Fórmula 1 até 2026. “Não é um período de limbo, construímos nosso futuro aqui e agora, não é que haja uma separação entre o período Sauber e o período Audi. Estamos trabalhando desde o início do ano com o CEO do nosso grupo, Andreas Seidl, para este processo de transformação”, disse Bravi, em entrevista recente.