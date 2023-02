Sassuolo bate Atalanta em casa e ajuda Milan e Lazio no Italiano

Com um jogador a mais desde os 30 minutos do primeiro tempo, o Sassuolo derrotou a Atalanta por 1 a 0, neste sábado, em casa, e acabou ajudando a Lazio e o Milan na briga pelas primeiras posições na tabela do Campeonato Italiano e também por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante francês Laurienté.

O Napoli lidera o Italiano com 53 pontos, 13 a mais que Internazionale e Roma. A Atalanta perdeu a chance de encostar nos primeiros colocados e agora está em sexto lugar, com 38 – perde no critério de desempate para Lazio e Milan, que enfrentam, respectivamente, Verona e Inter, no domingo.

A partida no estádio Cittá del Tricolore colocou frente a frente um time que tentava fugir cada vez mais da zona de rebaixamento, o Sassuolo, contra outro que brigava por uma vaga na Liga dos Campeões, a Atalanta.

Em campo, porém, o que se viu foi uma Atalanta jogando sem criatividade e sofrendo uma pressão dos anfitriões. O primeiro tempo só não saiu o gol por falta de pontaria e também graças ao goleiro Musso. Para piorar o lado dos visitantes, o lateral-esquerdo dinamarquês Maehle conseguiu ser expulso ao fazer uma falta dura próximo da grande área de ataque aos 30 do primeiro tempo.

Com um a menos, a Atalanta se mostrou ainda menos perigosa e levar o gol foi questão de tempo. E, aos 10 da segunda etapa, o atacante francês Laurienté fez 1 a 0. Ele invadiu a área e chutou cruzado no canto esquerdo do gol de Musso.

O gol pareceu acordar um pouco a Atalanta, mas faltou efetividade para o time visitante, que ainda viu o atacante colombiano Muriel ser expulso aos 50 minutos.

A vitória fez o Sassuolo ir aos 23 pontos e dormir na 15ª colocação após 21 partidas.

“GARÇOM” DYBALA

A Roma derrotou o Empoli por 2 a 0 com dois gols muito parecidos, na capital italiana. O primeiro saiu antes dos 2 minutos. Após cobrança de escanteio de Dybala, Ibañez subiu sozinho na entrada da pequena e marcou de cabeça.

Pouco mais de três minutos depois, novo escanteio no mesmo lugar, mas agora foi a vez de Tammy Abraham cabecear cruzado no canto do gol do Empoli, novamente com assistência de Dybala. O próprio argentino quase ampliou na sequência.

O lance que também mereceu destaque foi a série de três defesas seguidas do goleiro Vicario, do Empoli, no primeiro minuto do segundo tempo. Primeiro espalmou chute forte de El Shaarawy. No rebote, Dybala, na altura da marca do pênalti, chutou e Vicario espalmou. Aí foi a vez de Abraham, na cara do goleiro, cabecear, mas Vicario salvou com os pés.

LANTERNA

O Lecce bateu o lanterna Cremonese por 2 a 0, fora de casa. Aos 13 do segundo tempo, de cabeça, Baschirotto fez o primeiro gol após cruzamento na área. Aos 24, Strefezza acertou um belo chute de fora da área e fez o segundo.

Com 23 pontos, o Lecce respira um pouco mais aliviado para escapar da zona de rebaixamento. Já a Cremonese permaneceu na última colocação, ainda sem vencer no campeonato, com apenas oito pontos em 21 partidas.