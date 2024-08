Sargeant bate forte em 3º treino livre da F-1 na Holanda, e Gasly faz melhor tempo - O Liberal

Em uma sessão atípica marcada por uma forte batida de Logan Sargeant na saída da curva 3, o francês Pierre Gasly, da Alpine, marcou o melhor tempo no terceiro treino livre do GP da Holanda da Fórmula 1 na manhã deste sábado em Zandvoort.

Gasly marcou 1min20s311, seguido por Kevin Magnussen, da Haas, e Valtteri Bottas, da Sauber. Apesar do susto, Sargeant saiu andando do carro logo após avisar pelo rádio: “Estou bem”.

Com a pista molhada pela fina chuva, o acidente aconteceu após a Williams de Sargeant avançar sobre a grama na saída da curva 3 com cerca de 15 minutos de treino. O piloto perdeu o controle do carro, que se chocou na barreira de proteção em um local que não conta com área de escape. A colisão foi violenta e deixou a Williams bastante danificada, situação que foi agravada com o incêndio que tomou o veículo na sequência.

O treino ficou paralisado por mais de 40 minutos. Quando a pista foi finalmente liberada, os pilotos saíram enfileirados dos boxes. O líder do campeonato, Max Verstappen, foi advertido por ultrapassar os limites demarcados na saída dos boxes.

Nem todos que se aventuraram no final do treino conseguiram abrir uma volta para marcar tempo. No final do treino, Gasly registrou o melhor tempo, tirando o lugar de Fernando Alonso, que havia feito sua marca antes do acidente de Sargeant. Yuki Tsunoda e Sergio Pérez terminaram sem tempo.

O treino classificatório para o GP da Holanda, 15ª de 24 etapas da temporada, acontece às 10h (de Brasília). A corrida está marcada para domingo, também às 10h.

Confira o resultado final do 3º treino livre do GP da Holanda:

1º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min20s311

2º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min20s450

3º – Valtteri Bottas (FIN/Kiclk Sauber), 1min21s155

4º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min21s387

5º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min21s461

6º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min21s643

7º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min21s850

8º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min21s941

9º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min22s354

10º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min22s589

11º – Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min23s240

12º – Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min23s287

13º – George Russell (ING/Mercedes), 1min23s958

14º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min24s007

15º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min24s098

16º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min24s158

17º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min24s360

18º – Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min25s433

19º – Yuki Tsunoda (JAP/RB), sem tempo

20º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), sem tempo