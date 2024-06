São Paulo volta aos treinos e Zubeldía inicia preparação para jogo com o Cuiabá

De olho já na partida do meio de semana, o técnico argentino Luís Zubeldía comandou um treino no CT da Barra Funda nesta segunda-feira. Após o empate no clássico com o Corinthians, o treinador do São Paulo vai ter uma conversa com o departamento médico para avaliar a recuperação dos jogadores.

Na atividade, os atletas que atuaram por mais tempo na Neo Química Arena realizaram trabalho regenerativo. Com o restante do elenco, foi realizado um treino coletivo de oito contra oito em espaço reduzido.

A preocupação do comandante são-paulino é em relação ao tempo de recuperação de seus atletas para o compromisso do meio de semana pelo Nacional. “Os jogadores ficam desgastados, mas já temos que nos preparar para essa outra partida”, afirmou o treinador.

Com 15 pontos, o São Paulo volta a campo nesta quarta-feira e terá pela frente o Cuiabá. Por jogar em casa e pelo fato de o campeonato estar embolado, a vitória se torna fundamental para a equipe seguir na briga para se juntar ao pelotão de frente na classificação.

A definição da equipe vai ser feita no treino desta terça-feira pela manhã. Zubeldía deve orientar um treinamento coletivo para fazer ajustes e determinar o esquema tático a ser utilizado no MorumBis.