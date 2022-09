São Paulo volta aos treinos e mira Avaí para buscar novas metas no Brasileiro

Entre a proximidade da zona de rebaixamento e a possibilidade de vislumbrar uma vaga na Libertadores do ano que vem, parte do elenco do São Paulo voltou aos treinos nesta terça de olho no confronto com o Avaí pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

Na classificação, o time contabiliza 34 pontos e tem seis a mais do que o Avaí, primeiro time da zona do descenso. Embalado pela vitória fora de casa, sobre o Ceará, o time tenta agora se aproximar da parte intermediária da tabela a fim de começar a vislumbrar uma posição entre os oito primeiro colocados.

Com sete vitórias, 13 empates e sete derrotas, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni quer aproveitar a semana cheia para tentar engatar uma sequência de vitórias.

Na atividade realizada no CT da Barra Funda, os atletas fizeram um trabalho físico e também um treino técnico. A tabela do Brasileiro apresenta duas partidas seguidas no Morumbi: Avaí e Coritiba.

Assim, nesta semana, a prioridade do treinador vai ser ajustar o seu ataque para deslanchar nos jogos em casa e também acertar a marcação para deixar o time equilibrado.

E nesta reta final, além da necessidade de subir na classificação, o técnico Rogério Ceni sabe que as possíveis vitórias no Brasileiro poderão reforçar a confiança do grupo para a final da Copa Sul-Americana, marcada para o dia 1º de outubro contra o Independiente del Valle.

“Depois de muitos meses, temos que treinar muito para conseguir esse título. Aqui a mentalidade é vencedora e temos que pensar sempre em conquistas”, afirmou o treinador são-paulino.