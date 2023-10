São Paulo vive expectativa por retorno de Arboleda após um mês

Recuperado de um estiramento na região posterior da coxa esquerda, o zagueiro Arboleda voltou a treinar normalmente na quinta-feira e fez mais um treino completo com o grupo do São Paulo nesta sexta, no CT da Barra Funda. Ainda resta um trabalho, neste sábado, antes da partida contra o Athletico-PR, mas a expectativa é que o zagueiro equatoriano volte a ser relacionado após passar um mês inteiro como desfalque.

Arboleda esteve em campo pela última vez no dia 24 de setembro, quando o São Paulo garantiu o título da Copa do Brasil ao empatar por 1 a 1 com o Flamengo no Morumbi. Na ocasião, sentiu dores na coxa e foi substituído no momento em que o cronômetro marcava oito minutos de jogo. Mais tarde, foi constatado o estiramento.

Com um recente histórico de lesões, o defensor já havia dado sinais de problemas físicos ao voltar ao clube tricolor após a Data Fifa de setembro, na qual foi substituído com um incômodo na coxa durante a vitória por 2 a 1 do Equador sobre o Uruguai. Exames das equipes médicas da seleção uruguaia e do São Paulo não identificaram nenhum lesão mais grave, por isso, quatro dias depois, ele jogou normalmente o primeiro jogo contra o Flamengo, vencido por 1 a 0 pelos são-paulinos, no Maracanã.

Outro nome que deve voltar a ser opção para o técnico Dorival Júnior é o volante Luan, que está recuperado de dores musculares e treina normalmente. Tanto o meio-campista quanto Arboleda, caso liberados, devem começar no banco. Já Pablo Maia, cuja ausência foi muito lamentada por Dorival na goleada por 5 a 0 sofrida par ao Palmeiras, voltará ao time titular após cumprir suspensão. Em busca de reabilitação, o São Paulo enfrenta o Athletico-pR, a partir das 16 horas de domingo, na Ligga Arena, pela 30ª rodada do Brasileirão.