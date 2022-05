São Paulo vence o Santos por 2 a 1 no Morumbi

Em jogo bastante disputado do início ao fim, Tricolor venceu com gol polêmico de pênalti

O São Paulo levou a melhor no clássico contra o Santos, ao vencer o rival na noite desta segunda-feira, por 2 a 1, no Morumbi, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O time tricolor quebrou a invencibilidade do rival na competição nacional.

Com o resultado, ambos seguem com sete pontos, mas o São Paulo aparece na frente, na quinta posição. O Santos, que começou a rodada como líder, agora é o sexto. O primeiro colocado é o Corinthians, com 9 pontos.

Calleri fez o primeiro gol do São Paulo na partida – Foto: Paulo Pinto / saopaulofc.net

O São Paulo entrou no clássico mais ligado e precisou de apenas nove minutos para abrir o placar. Eder acionou Patrick na direita, cruzando para Calleri, que, de cabeça, mandou no fundo das redes. Foi o quinto gol do jogador no Brasileirão.

No entanto, apesar de os anfitriões estarem melhor no duelo, a resposta do Peixe quase veio em seguida, com Léo Baptistão. O atacante aproveitou a sobra em defesa de Jandrei e jogou por cima do gol, chegando perto de empatar a partida.

O Santos equilibrou as ações, pressionou e conseguiu a igualdade no final da etapa inicial. Aos 45 minutos, Léo Baptistão deixou Welington no chão e cruzou rasteiro. Jandrei tentou antecipar, mas não conseguiu tirar a bola de Marcos Leonardo. O atacante, que completou 19 anos nesta segunda-feira, deu um carrinho para fazer 1 a 1.

No segundo tempo, o São Paulo partiu para cima do Santos, em busca do triunfo em casa, mas deu de cara em João Paulo. O goleiro fez dois milagres para impedir que o time tricolor ampliasse o marcador. Em uma delas, pegou um chute à queima-roupa de Alisson.

Quando tudo caminhava para terminar com o empate, o jogo ganhou em emoção no fim, com umn lance polêmico. Após disputa no lado direito do ataque do Tricolor, que o Peixe primeiro pediu falta e depois pediu lateral a seu favor, o árbitro deu bola para o São Paulo.

Após cobrança de lateral e muita reclamação, Alisson foi à linha de fundo e cruzou, a bola bateu no braço de Rodrigo Fernandez e o árbitro inicialmente nada marcou, mas, acionado pelo VAR, acabou dando a penalidade. Luciano foi para a cobrança e fez 2 a 1.

Depois disso, o Santos ainda tentou buscar o empate de novo, mas a pressão não deu resultado desta vez e o time visitante não conseguiu evitar a derrota no Morumbi.

Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Cuiabá, no domingo, na Vila Belmiro. No mesmo dia, o São Paulo visita o Fortaleza, na Arena Castelão.