São Paulo vence América-MG em noite de falha e redenção de Thiago Couto

O São Paulo deu passo importante para avançar às semifinais da Copa do Brasil ao vencer o América-MG na noite desta quinta-feira, no Morumbi, por 1 a 0. Luciano fez no primeiro tempo o gol que assegurou o triunfo do time tricolor em uma noite de sentimentos distintos de Thiago Couto. O jovem goleiro foi do inferno ao céu ao cometer um pênalti bobo, mas defender a cobrança de Iago Maidana.

A partida de volta está marcada para o dia 18 de agosto, em Belo Horizonte, no estádio Independência, onde o São Paulo jogará pelo empate. Os mineiros precisam de uma vitória por dois gols. Caso vençam por um, a vaga será definida nos pênaltis. Não há gol marcado fora como critério desempate.

Goleiro Thiago Couto é abraçado pelos colegas após defender cobrança de Iago Maidana – Foto: Wanderson Oliveira / Dia Esportivo / Estadão Conteúdo

Tanto São Paulo como América buscam o título inédito da Copa do Brasil, torneio que paga para o vencedor a mais alta premiação do País e garante ao campeão uma vaga direta na Libertadores.

No primeiro tempo, os mais de 40 mil são-paulinos que foram ao Morumbi viram poucas chances de gol e dificuldade de os anfitriões encontrarem espaços diante da marcação dos visitantes. O jeito foi apostar nos lançamentos e bolas aéreas. Num desses lances, Igor Vinícius cruzou para Luciano, que se desvencilhou de Iago Maidana e cabeceou para as redes.

Na etapa final, em vantagem, o São Paulo recuou e viu o América melhorar sua produção ofensiva, ainda que o jogo continuasse travado e pobre tecnicamente. O time mineiro encontrou brechas na defesa dos paulistas e aproveitou uma falha de Thiago Couto para conseguir uma chance preciosa para empatar.

O goleiro chegou atrasado e trombou com Henrique Almeida na área. Criticado já pelas atuações inseguras nas últimas partidas, o jovem, no entanto, se redimiu e defendeu a cobrança de Iago Maidana, que bateu mal, fraco, quase no meio do gol.

A defesa de Thiago foi o suficiente para reanimar o Tricolor, que voltou a dominar o rival e criou chances para abrir uma vantagem mais confortável. Contudo, não o fez porque Calleri parou em Matheus Cavichioli e o argentino Galoppo, estreante da noite, não estava com o pé calibrado. A vantagem, porém, foi sustentada até o fim.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 0 AMÉRICA-MG

SÃO PAULO: Jandrei, Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Gabriel (Talles), Igor Gomes (Pablo Maia), Nestor (Nikão) e Welington; Luciano (Galoppo) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli, Conti (Lucas Kal), Iago Maidana e Éder; Patric (Cáceres), Juninho, Matheusinho e Marlon (Danilo Avelar); Felipe Azevedo (Pedrinho), Everaldo (Índio Ramírez) e Henrique Almeida. Técnico: Vagner Mancini.

GOLS – Luciano, aos 34 do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO).

CARTÕES AMARELOS – Igor Gomes, Henrique, Gabriel, Thiago Couto, Galoppo, Pedrinho

RENDA – R$ 3.283.369,00.

PÚBLICO – 51.297 torcedores.

LOCAL – Morumbi, em São Paulo (SP).