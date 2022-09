São Paulo vai usar o Avaí como ‘sparring’ anrtes da decisão na Copa Sul-Americana

O São Paulo vai usar o Avaí como ‘sparring’ antes da decisão na Copa Sul-Americana. O técnico Rogério Ceni deverá escalar o que tem de melhor no elenco tricolor para a partida de domingo, às 20 horas, no Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, como preparação para a final do torneio continental, dia 1º em Córdoba, na Argentina, contra o Independiente del Vale.

O elenco são-paulino retornou ao CT da Barra Funda, nesta quarta-feira, após dois dias de folga. Luan e André Anderson, que já participaram normalmente das atividades, poderão ser relacionados como opção para o banco de reservas.

Com isso, o São Paulo poderá entrar em campo para encarar o Avaí com: Felipe Alves, Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri.

Além da preocupação com a Copa Sul-Americana, Ceni também espera por uma boa atuação do time e a conquista dos três pontos, muito importantes para a classificação no Brasileirão. Com 34 pontos, o São Paulo é apenas o 13º colocado e o treinador já falou que seu objetivo continua sendo colocar a equipe, pelo menos, entre os primeiros oito classificados.