São Paulo vai apresentar Lucas e James Rodríguez para a torcida no domingo

A diretoria do São Paulo vai apresentar o brasileiro Lucas Moura e o colombiano James Rodríguez para a torcida no domingo. A dupla de reforços será saudada e festejada pelos torcedores no gramado do Morumbi, antes da partida contra o Atlético-MG, marcada para as 16 horas, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Lucas e James são as grandes esperanças da torcida são-paulina para esta segunda metade da temporada e do Brasileirão. O time disputa ainda a Copa Sul-Americana e está na semifinal da Copa do Brasil. Ambos têm ampla experiência internacional e chegam para reforçar o setor ofensivo da equipe.

Antes deste primeiro contato com a torcida, o atacante Lucas será apresentado oficialmente para a imprensa na sexta-feira, às 15 horas, no Centro de Treinamento da Barra Funda. James já foi apresentado, na terça, quando falou em português e se mostrou animado para atuar pela primeira vez no futebol brasileiro.

REGULARIZADO

Lucas foi regularizado nesta quinta-feira, ao aparecer no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. O atacante, portanto, tem ainda mais chances de entrar em campo antes de James. O brasileiro vinha atuando normalmente no Tottenham na temporada europeia passada, finalizada em junho.

Já o colombiano não joga uma partida oficial desde abril, quando defendia o Olympiacos, da Grécia. Longe de sua melhor forma física, James deve retomar os trabalhos físicos para ter condições de jogo nas próximas semanas. O São Paulo evita apontar uma data para a estreia de ambos os atletas.

A dupla poderá reforçar o São Paulo na Sul-Americana se o time avançar às quartas de final. Mas poderão entrar em campo já na partida da volta da semifinal da Copa do Brasil, em clássico com o Corinthians.