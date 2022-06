São Paulo treina em campo reduzido e Rogério aguarda volta de contundidos

O empate sem gols diante do Juventude no final de semana, no Morumbi, fez o técnico Rogério Ceni colocar a mão na massa nesta terça-feira. O treinador comandou atividade em campo reduzido e orientou trabalho tático a fim de fazer ajustes no time que segue sofrendo com a oscilação no Campeonato Brasileiro.

A urgência do treinador em acertar a equipe se deve também à Copa sul-americana. Nesta quinta-feira, o São Paulo inicia a sua participação na fase de oitavas de final e encara o Universidad Católica, no Chile, pelo jogo de ida.

O treinador vem tendo dificuldade em trabalhar por causa das contusões de seus jogadores. Gabriel Sara, Alisson, Andrés Colorado, Caio e Luan estão em tratamento.

O zagueiro Arboleda, que rompeu os ligamentos e fraturou o tornozelo esquerdo, foi submetido a cirurgia e aguarda o prazo de recuperação para iniciar a fisioterapia. Ele não joga mais este ano.

Nesta terça, Nikão e Talles Costa iniciaram trabalho de transição para voltar ao time. Os dois jogadores fizeram atividades no gramado, mas ainda não têm data para retornar. A projeção é de que eles demorem até dez dias para recuperar a forma física.

A partida no Chile obriga Rogério a mudar o foco da equipe. No Brasileiro, o São Paulo vem de duas derrotas e um empate e ocupa a oitava colocação na classificação com 19 pontos.

Como na Sul-Americana, a competição entra agora em sua fase eliminatória, ele sabe da importância de buscar um bom resultado fora de casa para ter mais tranquilidade de definir a vaga para as quartas, no Morumbi.