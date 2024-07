São Paulo treina e deve ter quatro reforços para a partida com o Atlético-MG

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira após ter vencido o Red Bull Bragantino por 2 a 0, no sábado, no MorumBIS, pela 15ª rodada do Brasileirão, e ter recebido o domingo de folga. O técnico Luis Zubeldía está aguardando o retorno do goleiro Rafael e do zagueiro Ferraresi, que estiveram com as seleções de Brasil e Venezuela na Copa América, para definir os relacionados para o jogo com o Atlético-MG, na quinta-feira, às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Apesar de não entrar em campo desde o dia 2 de junho, quando o São Paulo venceu o Cruzeiro por 2 a 0, Rafael deve recuperar a posição de titular, que vinha sendo exercida por Jandrei. Já Ferraresi já vinha ficando como opção no banco de reservas. Arboleda e Alan Franco devem continuar entre os 11.

O time estará reforçado para o duelo em Belo Horizonte. Além da dupla, os atacantes Ferreirinha e Calleri retornam após cumprirem suspensão automática diante do Red Bull Bragantino. Ambos devem iniciar o embate. Caso isso se confirme, André Silva e Luciano voltam a ficar entre os suplentes.

Nesta segunda-feira, Zubeldía, que também ficou de fora do último compromisso por suspensão, realizou para os atletas que atuaram no último sábado um cronograma de recuperação, com atividades regenerativas na parte interna e exercícios mais leves no gramado.

Os demais foram divididos em três equipes. Enquanto dois deles se enfrentavam em espaço reduzido, o outro fazia trabalhos físicos ao lado. O São Paulo volta a treinar nesta terça-feira, novamente no CT da Barra Funda. A expectativa é que o grupo já conte com os jogadores que estiveram com as suas seleções na Copa América.

O São Paulo vem de quatro vitórias consecutivas no Brasileirão e ocupa o quarto lugar, com 27 pontos, atrás apenas de Flamengo (31), Botafogo (30) e Palmeiras (30). O time paulista quer se firmar no G-4 para entrar de vez na briga pelo título.