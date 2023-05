São Paulo tem pior atuação com Dorival e empata sem gols com o Tolima

Apesar do resultado de igualdade, o São Paulo continua na liderança do Grupo D, com sete pontos

O São Paulo fez sua pior apresentação sob o comando do técnico Dorival Junior e ficou no empate com o Tolima por 0 a 0, nesta terça-feira, no estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, na Colômbia, perdendo os 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana. A equipe do Morumbi havia vencido os dois primeiros jogos na competição, ainda na gestão de Rogério Ceni.

Apesar do resultado de igualdade, o São Paulo continua na liderança do Grupo D, com sete pontos. O Tolima está na segunda colocação, com quatro, mas pode ser ultrapassado pelo Tigre. Os argentinos somam três pontos e visitam o Puerto Cabello, lanterna da chave, na quarta-feira.

Meia Michel Araújo tenta jogada no empate do São Paulo com o Tolima – Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo começou o jogo um pouco desorganizado. Dorival optou por mexer em algumas peças em relação ao empate com o Coritiba e os jogadores do setor de meio de campo demoraram para se sentirem confortáveis em campo. Assim que isso aconteceu o cenário se tornou favorável para o time do Morumbi.

Mesmo sem um futebol vistoso, o São Paulo conseguia envolver o Tolima. A dificuldade era criar oportunidades cristalinas. As finalizações, quase sempre, esbarravam em algum defensor e chegavam amortecidas para o goleiro Vargas. A equipe colombiana era inofensiva.

Apesar do domínio improdutivo do São Paulo, Dorival não modificou o time no intervalo. Já Juan Cruz se mostrou bastante insatisfeito com o rendimento da equipe e fez duas alterações na volta para o segundo tempo. O Tolima melhorou. E logo Nestor entrou em campo como resposta. Não funcionou.

O time colombiano se tornou perigoso. O São Paulo encontrava muita dificuldade para sair da marcação. Dorival percebeu que precisava recolocar sua equipe no jogo novamente e tirou Wellington Rato e Juan do banco de reservas. O placar ficou próximo de ser aberto pouco depois, com Juan, que parou em excelente defesa de Vargas.

O gol perdido serviu para dar um aviso ao Tolima. O jogo ficou mais aberto. E imprevisível. Mas nenhuma das duas equipes conseguiram (ou mereceu) tirar o zero do placar.

FICHA TÉCNICA

TOLIMA 0 X 0 SÃO PAULO

TOLIMA – Vargas; Mosquera, Mera (Cuenú), Julián Quiñones e Junior Hernández; Juan Ríos, Valencia (Nieto) e Arango; Lucumí (Pérez), Boné (Guzmán) e Herazo (Rubiano). Técnico: Juan Cruz Real.

SÃO PAULO – Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista (Raí Ramos); Pablo Maia, Gabriel (Nestor), Michel Araújo (Wellington Rato) e Alisson; Marcos Paulo (Luan) e Luciano (Juan). Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO – Felipe González (CHI).

CARTÕES AMARELOS – Mosquera, Caio Paulista, Alisson, Juan Ríos, Junior Hernández e Guzmán.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué.