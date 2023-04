Esporte São Paulo tem encontro com membros de organizada no CT antes de estreia na Sul-Americana

Cerca de 20 torcedores, membros de uma organizada, se encontraram nesta segunda-feira com jogadores e comissão técnica do São Paulo, no Centro de Treinamento da Barra Funda, na zona oeste da capital. A conversa foi alinhada com a diretoria, que também participou do encontro, e ocorreu de forma pacífica.

A reunião ocorreu logo após o treino do time profissional, realizado pela manhã. A expectativa é de que a organizada publique uma nota oficial ainda nesta segunda para explicar o motivo do encontro e o teor da conversa.

O São Paulo estreia na Copa Sul-Americana na quarta-feira. O time brasileiro encara o Tigre, da Argentina, adversário com quem fez a final da edição de 2012, quando conquistou seu último troféu continental. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília). O grupo do tricolor paulista conta ainda com Tolima (COL) e Academia Puerto Cabello (VEN).

Fora das semifinais do Campeonato Paulista, o time de Rogério Ceni passou as últimas duas semanas trabalhando de olho na sequência da temporada. O São Paulo caiu no Estadual justamente para o Água Santa, time de Diadema que venceu o primeiro jogo da decisão diante do Palmeiras.

Após a estreia na Sul-Americana, o São Paulo encara o Ituano, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida acontece no dia 11 de abril, terça-feira. Quatro dias depois, no sábado, o time do Morumbi estreia no Brasileirão 2023 contra o Botafogo, no Rio de Janeiro.