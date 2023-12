São Paulo tem acordo para vender naming rights do Morumbi por R$ 75 milhões

Estádio passará a ser chamado de “Morumbis” - Foto: Igor Amorim - saopaulofc.net

O São Paulo encaminhou um acordo com a Mondelez, conglomerado multinacional de alimentos que é dono de marcas de chocolate como Bis, Sonho de Valsa e Oreo, pela venda do naming rights do estádio do Morumbi. O contrato ainda não foi assinado porque restam detalhes burocráticos para serem resolvidos, mas que não devem inviabilizar o acordo de três anos. O anúncio oficial será feito nos próximos dias.

A Mondelez vai pagar cerca de R$ 75 milhões ao São Paulo pelo acordo de três anos, isto é, o clube vai ganhar R$ 25 milhões anuais. O Morumbi passará a ser chamado de “Morumbis”, provavelmente já nos primeiros jogos da temporada de 2024, em alusão ao Bis, uma das marcas de chocolate mais famosos que pertencem gigante de alimentos.

O São Paulo pode fechar o maior acordo nesse segmento e vai faturar mais com os naming rights de seu estádio que os rivais Palmeiras e Corinthians, cujos contratos com Allianz e Hypera Pharma rendem aproximadamente R$ 300 milhões para cada por um período de 20 anos. Os vínculos dos dois, porém, são mais longos.

Outros clubes que venderam naming righs de seus estádios são Athletico-PR (Ligga Arena), Atlético Mineiro (Arena MRV) e Bahia (Itaipava Arena Fonte Nova).

O contrato alinhavado é de três anos porque é para este período que foi reeleito o presidente Julio Casares. Ele comanda o clube paulista, portanto, até o final de 2026.

Com sede em Deerfield, nos Estados Unidos, a Mondelez planeja dobrar seu faturamento global até 2030, e o crescimento no Brasil, seja por via orgânica ou por aquisições é parte importante desse projeto, disse Liel Miranda, presidente da empresa no País. Procurada, a empresa disse que não confirma “especulações sobre projetos, campanhas e patrocínios”. O São Paulo não se manifestou.