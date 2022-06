Tricolor faz 1 a 0 no América-MG no Morumbi e volta a vencer

O São Paulo venceu neste domingo (12) o América-MG por 1 a 0, com gol de Patrick, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbi. O resultado interrompeu uma sequência de quatro empates do tricolor, apesar de uma atuação pouco eficiente. A equipe paulista está na 3ª posição da competição, com 18 pontos, enquanto o América é o 14º, com 14.

O técnico Rogério Ceni foi conservador na escalação do São Paulo e trouxe quatro volantes a campo, mas Pablo Maia jogava mais atrasado, formando a zaga com Miranda e Léo. Nos 10 primeiros minutos do jogo, porém, a estratégia se mostrou errônea: aos 3 minutos, já nascia a primeira boa jogada, com Aloísio chutando ao lado da trave de Jandrei.

Meia Patrick marcou o gol da vitória do São Paulo sobre o América-MG – Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

No minuto seguinte, o goleiro teve de defender chute de Evandro, também perigoso. Aos sete, os visitantes chegaram de novo: Kal acionou Patric, que passou para Everaldo finalizar na trave esquerda do São Paulo. Três minutos depois, Felipe Azevedo cabeceou próximo ao gol.

Por conta de uma disputa com Aloísio, o goleiro Jandrei se cortou e teve de receber atendimento médico. Um minuto depois, ele já teve de defender um cabeceio do atacante, impedindo mais uma boa chance do América. O técnico Rogério Ceni, visivelmente incomodado, já pedia que Patrick se preparasse para entrar em campo na vaga de Luan, aos 28 minutos. O volante deixou o campo chorando, com dores na coxa esquerda.

A substituição deu certo. Aos 33, Gabriel Neves roubou a bola e tocou para Calleri. Ele tocou para Nestor, que avançou a jogada e tocou para Igor Vinícius. Ele cruzou para o meio da área. A bola passou por toda a defesa do América e Patrick, bem posicionado, completou para o fundo da rede, abrindo o placar para o São Paulo.

O começo da segunda etapa atrasou porque Jandrei estava recebendo atendimento. Ele precisou levar pontos por conta do choque com Aloísio, mas retornou à partida. A dinâmica do jogo pendeu mais para o São Paulo no começo da segunda etapa, mas sem grandes chances para os dois lados. A ausência de fluidez no jogo se deu pelas muitas faltas.

Ao contrário do primeiro tempo, Jandrei foi pouco acionado, mas a partida se se restringiu ao meio de campo e cruzamentos na grande área. Jailson, do América, até sofreu um pouco mais, mas nenhum lance precisou que ele se esforçasse. Um dos destaques da partida foi o zagueiro Miranda, que se antecipou às jogadas na zaga e conseguiu proteger o tricolor de um possível empate.

FICHA TÉCNICA:

São Paulo 1 x 0 América-MG

SÃO PAULO – Jandrei; Igor Vinícius (Andrés Colorado), Léo, Miranda e Reinaldo (Wellington); Pablo Maia, Luan (Patrick), Gabriel Neves (Emiliano Rigoni) e Rodrigo Nestor; Calleri e Luciano (Rafinha). Técnico: Rogério Ceni.

AMÉRICA-MG – Jaílson; Patric, Eder, Germán Conti e Marlon (Danilo Avelar); Lucas Kal (Gustavo), Juninho e Alê; Felipe Azevedo (Arthur), Everaldo (Henrique Almeida) e Aloísio (Wellington Paulista). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS – Patrick, aos 33 do 1º tempo,

ÁRBITRO – Savio Pereira Sampaio (DF)

CARTÕES AMARELOS – Rodrigo Nestor, Miranda, Igor Vinícius, Wellington Paulista, Henrique Almeida

PÚBLICO – 26.847.

RENDA – R$ 1.098.878,00.

LOCAL – Morumbi, em São Paulo.