São Paulo sonha com vaga na pré-Libertadores para ter ânimo em 2023

O baque da perda do título da Copa Sul-Americana para o Independiente Del Valle no último sábado foi forte, por isso o final de temporada do São Paulo terá uma boa dose de melancolia. Agora, o principal objetivo é evitar estender tal sentimento para a próxima temporada, e a melhor forma de construir uma possibilidade de futuro mais animadora é alcançando uma vaga na pré-Libertadores de 2023.

Na avaliação do técnico Rogério Ceni, conseguir oportunidade de brigar pela participação no torneio continental seria um sinal de progresso para o clube. Se isso não acontecer, ele enxerga uma repetição nada agradável de roteiro que pode levar a mais uma temporada repleta de frustrações.

“Temos dez jogos de Campeonato Brasileiro, apesar de não ter possibilidade de título, temos de fazer o máximo de pontos possíveis para tentar uma vaga numa pré-Libertadores para o próximo ano. Caso contrário, começa um 2023 exatamente da mesma maneira que 2022, praticamente um ano que ficou, por mais que tenha chegado a duas finais, fica um ano talvez financeiramente relativamente bom para o clube, mas fica mais um ano em que não conseguimos progredir”, comentou.

O São Paulo tem 37 pontos no Brasileirão e está a sete pontos da zona de rebaixamento, distância menor do que aquela que o separa do G-6. A diferença de pontuação para o sexto colocado Atlhetico-PR, que tem 47, é de dez. Há, contudo, uma grande possibilidade de que a zona de classificação aumente, já que Flamengo, Corinthians e Athletico-PR, hoje integrantes do G-6, estão envolvidos nas finais que dão vaga direta ao torneio continental. Os flamenguistas enfrentam os corintianos na final da Copa do Brasil e os athleticanos na decisão da atual edição da Libertadores.

O primeiro dos últimos dez compromissos são-paulinos está marcado para quinta-feira, em duelo com o América-MG, no Independência. Depois, o time de Rogério Ceni recebe o Botafogo no Morumbi e faz clássico com o Palmeiras no Allianz Parque. A sequência termina com Coritiba (casa), Juventude (fora), Atlético-GO (casa), Atlético-MG (casa), Fluminense (fora), Internacional (casa) e Goiás (fora).