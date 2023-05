São Paulo sobrevive a logística complicada, mas continua com tempo curto de preparação

Dorival Júnior mandou um time majoritariamente reserva para enfrentar o Academia Porto Cabello em Valência, na Venezuela, e viu o São Paulo vencer por 2 a 0, mesmo depois de uma viagem longa e desgastante. Na volta para a capital paulista, o cenário é o mesmo, já que a burocracia é grande para conseguir um voo fretado que opere na Venezuela .

A delegação são-paulina deixou a cidade venezuelana perto do final da tarde desta quarta-feira, rumo ao Panamá, de onde segue viagem para o Brasil, com desembarque previsto apenas para a madrugada de quinta. Depois de encarar novas horas de deslocamento, o time tricolor mal terá tempo para se preparar para enfrentar o Goiás pelo Brasileirão.

O duelo com o time goiano é no Morumbi e não exigirá uma nova viagem, mas a situação não é a ideal pois a partida está marcada para este sábado, às 21 horas. Com isso, assim como em outras oportunidades, Dorival terá apenas um treino com elenco completo antes do compromisso.

“Estamos vindo de uma sequência muito pesada: Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Tivemos uma logística muito complicada para um equipe de futebol. Saímos de São Paulo às 24 horas da segunda-feira e chegamos aqui às 17 horas do dia seguinte, para vocês verem que foi quase um dia viajando. Não trabalhamos, não treinamos, assim como retornaremos e não conseguiremos fazê-lo. Mesmo assim, a equipe vem fazendo um trabalho muito bom”, destacou Dorival após a vitória.

O calendário desgastante é um tema constante nas coletivas do treinador. Mesmo assim, ele parece estar administrando bem o problema, seja poupando jogadores pontualmente ou mudando o time em situações mais drásticas, como a desta quarta-feira. Dessa forma, continua invicto desde que chegou ao São Paulo.