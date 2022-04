São Paulo se reapresenta e Ceni começa a preparar titulares para visitar Flamengo

O elenco do São Paulo voltou aos treinamentos na manhã desta sexta-feira, horas após a vitória por 2 a 0 sobre o Everton de Viña del Mar. O técnico Rogério Ceni começa a preparar o time para visitar o Flamengo no próximo domingo, partida na qual o São Paulo deverá apostar mais uma vez na rotatividade do elenco.

O treinador tem evitado falar de titulares e reservas, mas a prioridade do time tricolor está claramente voltada para o Campeonato Brasileiro, enquanto tem mudado praticamente todo o time para a Copa Sul-Americana.

Dos jogadores que iniciaram a primeira partida do Brasileirão, contra o Athletico Paranaense, apenas Igor Gomes foi titular em um dos jogos da Copa Sul-Americana até o momento. No restante, todos os atletas titulares no torneio nacional foram poupados. Com isso, a expectativa é que Ceni mande a campo contra o Flamengo uma escalação parecida com a que foi titular na goleada por 4 a 0 sobre o time de Curitiba.

Durante o treinamento desta sexta-feira de feriado, os jogadores titulares contra o time chileno fizeram apenas um trabalho regenerativo, que começou na parte interna do CT da Barra Funda e foi estendido para o campo. O restante do grupo participou de uma atividade tática comandada por Rogério Ceni. Os atletas fizeram um coletivo de 11 contra 11, com ajustes do treinador. O treinamento foi finalizado com cobranças de falta.

Dos atletas titulares na estreia do Brasileirão, apenas Jonathan Calleri entrou em campo durante a partida de quinta-feira. Rigoni, Patrick, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara também entraram no decorrer do jogo e poderão ser opções contra o Flamengo.

A única ausência do treinamento foi o goleiro Jandrei, que sentiu mal-estar nas vésperas do jogo de quinta-feira e precisou ser cortado. O goleiro segue se recuperando e realizou apenas um trabalho interno na academia. Caso Jandrei não se recupere a tempo, Tiago Volpi será o titular.

O São Paulo finaliza a preparação para enfrentar o Flamengo na manhã deste sábado e, na sequência, viaja rumo ao Rio de Janeiro. A provável escalação que Rogério Ceni deverá mandar a campo conta com: Jandrei (Tiago Volpi); Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Alisson; Eder e Jonathan Calleri.