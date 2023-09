São Paulo se reapresenta após folga e treina de olho na final da Copa do Brasil

O São Paulo se reapresentou na manhã deste domingo de olho no jogo com o Flamengo no próximo final de semana. O elenco de Dorival Júnior ganhou o sábado de folga, graças à parada do Campeonato Brasileiro para a Data Fifa, mas voltou aos trabalhos visando a grande final da Copa do Brasil. Antes da decisão, na quarta-feira, o time enfrenta o Internacional em Porto Alegre.

Dorival dividiu o elenco em três grupos para realizar uma atividade de posse de bola e pressão em espaços curtos. Uma das propostas do treinador é intensificar a marcação na saída do adversário, principalmente para enfrentar o Flamengo no Maracanã na primeira partida da final, no próximo domingo, às 16 horas.

Na sequência, o treinador posicionou os jogadores em dois times de 11 contra 11 para uma atividade tática, variando a extensão do gramado. Não houve nenhuma novidade entre os jogadores que se recuperam de lesão e ainda há a expectativa dos retornos de Caio Paulista e David entre os relacionados – ambos treinam sem restrição há alguns dias.

Antes da decisão com o Flamengo, o São Paulo viaja até Porto Alegre enfrentar o Internacional no Beira-Rio, às 21h30, na quarta-feira, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há seis jogos, com três derrotas e três empates, o time despencou na tabela com 28 pontos e já acende o sinal de alerta para a parte debaixo da classificação.