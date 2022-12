São Paulo se reaapresenta com reforços Pedrinho e Rafael integrados ao elenco

O elenco do São Paulo voltou das férias e se reapresentou ao técnico Rogério Ceni no CT da Barra Funda, nesta quarta-feira, para iniciar a pré-temporada. Reforços anunciados pelo clube na semana passada, o atacante Pedrinho e o goleiro Rafael já foram integrados e começaram a trabalhar com o restante do grupo tricolor.

Pedrinho pertence ao Lokomotiv e chegou ao São Paulo por empréstimo até o dia 31 de dezembro de 2023, mas pode ser comprado ao término do período, conforme determinado pelo contrato firmado entre as partes. No Brasil, o atacante passou por Athletico-PR, Oeste, América-MG e Red Bull Bragantino.

Já Rafael foi adquirido de forma definitiva, com contrato válido até 31 de dezembro de 2025. Rafael passou a maior parte da carreira no Cruzeiro, mas estava desde 2020 no Atlético-MG, clube em que era reserva de Everson.

Em relação ao elenco da última temporada, o São Paulo já se despediu de sete jogadores. Um deles é Luizão, que está a caminho do West Ham, da Inglaterra, e publicou um texto sobre a saída nesta quarta. “Sei que muitos vão julgar a forma que saio, mas deixo claro que acima de tudo mantenho meu respeito e amor pelo clube. Obrigado, São Paulo Futebol Clube”, escreveu ele.

A lista de jogadores que deixaram o clube tricolor conta também com Reinaldo, Miranda, Eder, Marcos Guilherme, Andrés Colorado e Nahuel Bustos.