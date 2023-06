São Paulo renova com Jandrei; Pato é ausência entre os relacionados

O São Paulo confirmou nesta terça-feira a renovação contratual do goleiro Jandrei, que está em fase final de recuperação de uma fratura no quinto dedo da mão esquerda. O novo vínculo do atleta vai até o fim de 2026.

“Fico muito feliz com a renovação, com a confiança da diretoria, dos meus companheiros e da torcida. Cheguei com a ideia de passar muito tempo no São Paulo, uma realização de um sonho jogar num clube desse tamanho e com a história que tem, então estou muito contente com essa prorrogação e vou seguir trabalhando e me esforçando para alcançar os objetivos do clube”, disse Jandrei, que tinha o vínculo anterior válido até o fim deste ano.

Jandrei já disputou 43 jogos com a camisa do São Paulo e ganhou destaque ao ter atuação decisiva nas quartas de final da Copa do Brasil do ano passado, quando despachou o Palmeiras, nos pênaltis, em pleno Allianz Parque.

O goleiro tem 30 anos e começou a carreira no Novo Hamburgo. Ele passou ainda por Atlético Tubarão, Chapecoense, Genoa, na Itália, Athletico e Santos, antes de se transferir para o São Paulo.

O clube paulista renovou também o contrato do goleiro Young, que ainda não fez sua estreia na equipe profissional. Assim como Jandrei, assinou até o fim de 2026.

“É parte de um planejamento feito para a posição de goleiro. O Jandrei é um grande profissional, experiente e que já nos ajudou muito em diversas ocasiões. E o Young é mais uma grata revelação das nossas categorias de base, um jovem valor que vai crescer muito no São Paulo”, disse o presidente Julio Casares.

TREINO!

A semana do São Paulo está recheada de visitas. Após Gabriel Sara, a atividade desta terça-feira contou com as presenças de Hernanes e Edmílson, dois jogadores multicampeões pelo clube. Ambos foram recebidos pelo técnico Dorival Júnior.

O treinador exibiu um vídeo para os jogadores e, na sequência, comandou uma atividade tática posicional seguida de um ensaio de bolas paradas. Um grupo ainda realizou uma atividade de troca de passes, construção de jogadas, cruzamentos e finalizações.

A principal ausência entre os relacionados foi Alexandre Pato. O atacante acabou de se recuperar de uma cirurgia no joelho direito e, segundo Dorival, precisa de mais tempo para estar mais bem preparado fisicamente. Já Pablo Maia e Michel Araújo estão suspensos, enquanto que Arboleda está com a seleção do Equador.

Com isso, o São Paulo deve enfrentar o Athletico nesta quarta-feira, às 19h, no Morumbi, com: Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Luan, Gabriel Neves, Alisson e Rodrigo Nestor; Luciano e Calleri.

Após a derrota para o Palmeiras, por 2 a 0, no Morumbi, o São Paulo caiu para o oitavo lugar, com 15 pontos. O líder do Brasileirão é o Botafogo, com 24.