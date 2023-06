São Paulo reduz apatia no segundo tempo e vira sobre o Athletico-PR

O São Paulo não teve facilidades nesta quarta-feira para bater o Athletico-PR no Morumbi pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. As faltas de inspiração e transpiração foram inimigas da equipe dona da casa na etapa inicial. No segundo tempo, Dorival Júnior mexeu no time e fez a apatia sumir por alguns instantes com o gol relâmpago que determinou a virada por 2 a 1.

Com o resultado, o São Paulo volta a vencer após as derrotas para Palmeiras e Grêmio. Já o Athletico-PR liga o sinal de alerta para retomar a boa fase após as saídas de Felipão e Paulo Turra. Apesar do placar, fica para Dorival Júnior a missão de melhorar a imposição da equipe tricolor e encerrar o ciclo de lampejos que ditou o duelo com os paranaenses.

Gabriel Neves abriu o placar para o São Paulo nesta quarta – Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo tentou cozinhar o jogo nos primeiros minutos e mostrou não estar na sintonia adequada diante da necessidade de sair da sequência de duas derrotas consecutivas no Brasileirão. Não demorou muito para o Athletico-PR encontrar o caminho do gol. Vitor Bueno teve espaço na direita para cruzar rasteiro para a grande área e assistir Vitor Roque. Com categoria, o jovem que negocia com o Barcelona balançou as redes, aos 11 minutos.

O Athletico-PR não soube se aproveitar da vantagem no placar e facilitou a vida do São Paulo com uma bobeada da defesa, que não conseguiu afastar o perigo em uma jogada simples e viu Gabriel Neves estufar as redes, aos 19. A partida, no entanto, continuou favorável aos visitantes que levavam mais perigo ao goleiro Rafael. Houve muito espaço para criação de jogadas entre as linhas do meio-campo e defesa do São Paulo, problema que passou todo o primeiro sem ser corrigido.

O placar da primeira etapa poderia ser mais favorável ao time visitante. Mesmo com a turbulência enfrentada nos últimos dias com as saídas de Felipão e Paulo Turra, o Athletico-PR mostrou ter mentalidade forte e buscou aproveitar as fragilidades do São Paulo. Os comandados de Dorival Júnior não mostraram futebol capaz de tirar a igualdade do marcador.

LAMPEJO DE BOM FUTEBOL

O São Paulo voltou do intervalo com outra intensidade e mudou completamente sua postura apática. A entrada de Rodriguinho no lugar de Rodrigo Nestor foi crucial. Em ritmo inquieto, o time do Morumbi despertou e, em bela jogada trabalhada pela direita por Rodriguinho, Calleri fez o pivô com perfeição para Luciano acertar um belo chute e impor a virada tricolor.

Após a vantagem mudar de lado, o Athletico-PR tentou se reencontrar a partir do controle do meio, empurrando o São Paulo para o campo de retaguarda e tentando encontrar alguma fagulha de criatividade para além da marcação pressão e decisões precipitadas. A equipe tricolor abusou da habilidade com os pés do goleiro Rafael e flertou com o perigo.

O Athletico-PR mereceu o gol de empate, mas a falta de pontaria não ajudou os paranaenses a buscar a igualdade. A impaciência falou mais alto e, na reta final, as chances ficaram mais escassas.

O São Paulo volta a atuar no sábado, às 21h, em visita ao Cruzeiro pelo Brasileirão, na Arena Independência. Já o Athletico-PR mantém o futebol paulista na mira e recebe o Corinthians no sábado, às 16h, na Arena da Baixada.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 x 1 ATHLETICO-PR

SÃO PAULO – Rafael; Rafinha, Diego Costa (Alan Franco), Beraldo e Caio Paulista; Luan (Alisson), Gabriel Neves, Rodrigo Nestor (Rodriguinho) e Wellington Rato (Méndez); Luciano (Marcos Paulo) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

ATHLETICO-PR: Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando (Vinicius Kauê); Hugo Moura, Alex Santana (Léo Cittadini) e Christian; Vitor Bueno (Willian Bigode), Cuello (David Terans) e Vitor Roque (Marcelo Cirino). Técnico: Wesley Carvalho (interino).

GOLS – Vitor Roque, aos 11, e Gabriel Neves, aos 19 minutos do primeiro tempo; Luciano, aos 2 do segundo.

ÁRBITRO – Sávio Pereira Sampaio (Fifa-DF).

CARTÕES AMARELOS – Alex Santana e Thiago Heleno (Athletico-PR); Calleri, Gabriel Neves e Caio Paulista (São Paulo).

RENDA – R$ 902.398,00.

PÚBLICO – 22.882 torcedores.

LOCAL – Morumbi.