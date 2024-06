São Paulo recebe folga após derrota e terá retorno de Alisson para jogo com Criciúma 

O São Paulo ganhou um dia de folga após ser goleado pelo Vasco por 4 a 1, no último sábado, em São Januário, pela 11ª rodada do Brasileirão. O treinador optou por liberar os seus jogadores em uma tentativa de aliviar a dor da derrota que o deixa mais distante dos primeiros colocados. Na segunda, o time tricolor inicia a preparação para o embate com o Criciúma, nesta quinta, às 20h, no MorumBis.

Para o duelo, o técnico Luis Zubeldía poderá contar com o meia Alisson, um dos pilares da equipe, que cumpriu suspensão automática diante do Vasco pelo acúmulo de cartões amarelos. A delegação chegou em São Paulo na madrugada deste domingo e os atletas seguiram caminho para junto de seus familiares.

Além de Alisson, o São Paulo contará também com o zagueiro Arboleda e com o atacante Luciano, que sequer viajaram ao Rio de Janeiro. O clube revelou que optou por poupar os atletas para evitar possíveis futuras lesões. Ambos devem iniciar o confronto frente ao Criciúma.

Desfalque certo é o goleiro Rafael, convocado pelo técnico Dorival Júnior para defender a seleção brasileira na Copa América. Ele foi chamado após o corte de Ederson, do Manchester City.

O São Paulo vive o seu pior momento sob o comando de Zubeldía. O time paulista vem de quatro tropeços consecutivos e despencou na tabela de classificação. A equipe soma 15 pontos, fora da zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores.

No entanto, terá dois jogos em casa para quebrar a série negativa. Além de enfrentar o Criciúma no MorumBis, o São Paulo receberá o Bahia pela 13ª rodada, no domingo, dia 30.