São Paulo reage e consegue empatar com o Coritiba no Couto Pereira

Tricolor teve um primeiro tempo ruim, cresceu no segundo e chegou a quatro pontos no Brasileirão

Equipes se enfrentaram neste sábado - Foto: ROBSON MAFRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O São Paulo teve um primeiro tempo ruim, cresceu no segundo e conseguiu um empate por 1 a 1 com o Coritiba, na tarde deste sábado, no Paraná. Calleri, ainda em recuperação da dengue, mais uma vez não jogou. E fez falta. O time paulista chegou a 4 pontos em 3 rodadas no Brasileirão e o paranaense conquistou seu primeiro ponto.

Os primeiros dez minutos foram de domínio do Coritiba. Com disposição ofensiva, o time da casa jogava no campo de defesa do São Paulo, que não conseguia ficar com a bola. Teve uma chance de gol numa saída errada do goleiro Rafael em que na sequência Rodrigo Pinho errou o alvo, mas na segunda chegou ao gol num lance em que a falta de atenção dos são-paulinos também colaborou.

O gol saiu após um lateral. Bruno Gomes recebeu de Alef Manga, dominou a bola na grande área, ajeitou e chutou forte, no canto direito de Rafael.

O São Paulo “dormia” em campo. Ainda assim, teve boa chance quando Luciano sofreu falta. Wellington Rato, titular desta vez, cobrou buscando o ângulo direito de Gabriel, que conseguiu espalmar.

O lance deu confiança ao São Paulo, que adiantou o time, passou a ficar mais com a bola e deixou se ser pressionado. Assustou o Coritiba em conclusões de Wellington Rato e Luciano e principalmente quando Rodrigo Nestor acertou a trave.

No entanto, foi o retraído Coritiba que quase aumentou a vantagem já nos acréscimos da etapa. Alef Manga penetrou livre em um contra-ataque, mas Rafael, com grande defesa, evitou o gol.

O técnico Dorival Junior, então, mexeu no time no intervalo, para deixá-lo mais ofensivo. Trocou o volante Luan pelo meia Marcos Paulo e colocou Rafinha na lateral-direita, no lugar de Raí Ramos.

O time paulista, de fato, se posicionou de maneira mais avançada, mas encontrou um Coritiba bem fechado, montado para o contra-ataque. Mas por conta do maior volume de jogo, conseguia criar algumas situações de gol. O Coritiba também chegava algumas vezes, mas pecava nas conclusões. Alef Manga, por exemplo, perdeu três boas chances por falta de categoria.

De tanto insistir e rondar a área do Coritiba, o São Paulo empatou. Marcos Paulo recebeu na área, bateu, a bola desviou em Kuscevic e entrou.

O time paulista manteve o ímpeto depois da igualdade, tentando a virada, mesmo exposto a alguns contra-ataques. Mas foi em um escanteio que Bruno Viana, na pequena área, perdeu um gol incrível que poderia dar a vitória ao Coritiba. Mas pelo fez na etapa final, o São Paulo não merecia sair derrotado do Paraná.

Agora, o São Paulo se volta novamente para a Copa Sul-Americana. Na terça-feira, joga na Colômbia contra o Tolima. O Coritiba só joga no dia 7 de maio, próximo domingo, em Salvador, contra o Bahia, pelo Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 1 SÃO PAULO

CORITIBA – Gabriel; Kuscevic, Bruno Viana e Victor Luís; Natanael, Willian Farias, Bruno Gomes (Andrei) e Jamerson; Rodrigo Pinho (Robson), Kaio César (Pottker) e Alef Manga. Técnico: Antônio Carlos Zago.

SÃO PAULO – Rafael; Raí Ramos (Rafinha), Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Luan (Marcos Paulo), Pablo Maia (Gabriel Neves), Rodrigo Nestor (Juan) e Alisson; Wellington Rato (Michel Araújo) e Luciano. Técnico: Dorival Júnior.

GOLS – Bruno Gomes, aos 12 minutos do primeiro tempo. Marcos Paulo, aos 35, do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Kuscevic, Bruno Gomes, Gabriel e Kaio César.

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (GO).

PÚBLICO E RENDA – Não fornecidos.

LOCAL – estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).