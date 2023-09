De olho na única possibilidade de conquista de título nesta temporada, o São Paulo vem tratando da recuperação de uma importante peça do elenco visando a decisão da Copa do Brasil diante do Flamengo. Fora do time há quase um mês por causa de um estiramento na coxa, Caio Paulista já vem treinando com os companheiros.

Lateral Caio Paulista em ação contra o Corinthians – Foto: Paulo Pinto / saopaulofc.net

Titular da lateral esquerda, o atleta se machucou no duelo com o San Lorenzo em jogo válido pela Copa Sul-Americana. Com a contusão, Wellington assumiu a posição. Caio, no entanto, era um dos destaques do time antes de se lesionar e tem boas chances de reaparecer na equipe.

A pausa no Brasileiro por causa da Data Fifa vem dando fôlego não só aos jogadores, mas também ao treinador, que tem mais tempo para analisar o elenco e observar a evolução do time. O jogo com o Internacional, marcado para a próxima quarta-feira, pode ser até um teste para o retorno de Caio Paulista.

As datas para os dois jogos decisivos da Copa do Brasil já estão definidos e o São Paulo faz o segundo confronto no Morumbi. A primeira partida acontece no próximo dia 17, no Maracanã. A volta está marcada para o domingo seguinte (24).

No treino desta sexta-feira, Dorival Júnior comandou uma atividade de posse de bola em espaço reduzido e dividiu o elenco em dois grupos. Em seguida, comandou um treino tático para fazer ajustes no posicionamento.