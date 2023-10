Esporte São Paulo pode ter o reforço de Erison na retomada do Brasileiro diante do Goiás

De olho na montagem do time do São Paulo para o confronto com o Goiás nesta quarta-feira, o técnico Dorival Júnior pode contar com um reforço importante para aumentar o leque de opções no setor ofensivo. Erison participou normalmente do treino e deve ser relacionado para a partida.

Recuperado de um estiramento na coxa esquerda, o atacante vinha aprimorando a parte física para ficar à disposição. A princípio o ataque deve ser formado por Lucas e Luciano, mas Erison pode ser uma importante opção na frente.

Sem o argentino Jonathan Calleri, que foi submetido a uma artroscopia no tornozelo direito, e não joga mais nesta temporada, os jogos que restam para cumprir o calendário deste ano podem ser decisivos para definir o futuro de Erison.

Outro que também deve ganhar condições de jogo é Gabriel Neves, que participou da atividade e demonstrou estar recuperado. O uruguaio desfalcou a equipe no empate sem gols com o Vasco por causa de um trauma na coxa direita.

Com 35 pontos e na décima colocação, Dorival sabe da importância de somar os três pontos para ficar cada vez mais distante da zona de rebaixamento. O treinador aposta em um ataque rápido para aproveitar os espaços quando tiver a posse de bola.

Já classificado para a Libertadores do ano que vem por ter vencido a Copa do Brasil, Dorival também quer aproveitar os jogos restantes para testar as mais variadas opções sem perder a competitividade da equipe. O objetivo é observar os atletas que não vem tendo muitas chances nesta reta final de Brasileiro.