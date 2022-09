São Paulo pode arrecadar R$ 70 milhões se conquistar o título da Sul-Americana

O São Paulo está a um passo de conquistar o título mais importante de sua história nos últimos dez anos. O time brasileiro disputa a final da Copa Sul-Americana no próximo sábado, em Córdoba, na Argentina, contra o Independiente Del Valle, no Equador. Além da possibilidade de findar o jejum de conquistas fora do País, a consagração pode render aos cofres do clube um total de R$ 70 milhões, valor superior à premiação de campeão da Copa do Brasil

A Conmebol paga uma prêmio em dinheiro às equipes para cada fase da competição. Até o momento, o São Paulo soma cerca de US$ 4,8 milhões (R$ 24,8 milhões na cotação atual) por ter chegado na finalíssima. Caso derrote o Independiente Del Valle, o tricolor paulista vai embolsar mais US$ 5 milhões (quase R$ 25,5 milhões), acumulando US$ 9,8 milhões (R$ 52,9 milhões) pelo sucesso na competição. Se ficar com o vice, o time brasileiro leva mais US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões), totalizando R$ 34,8 milhões arrecadados no torneio sul-americano.

Nesta temporada, o São Paulo já acumulou cerca de R$ 45 milhões. Além dos R$ 24,8 milhões da Sul-Americana, o tricolor paulista faturou R$ 19 milhões por ter chegado à semifinal da Copa do Brasil, quando foi eliminado pelo Flamengo, e mais R$ 1,1 milhão pelo vice do Paulistão, vencido pelo Palmeiras. O bi da Sul-Americana pode fazer o São Paulo chegar à marca de R$ 70 milhões em premiação em 2022. O vice para os equatorianos fará o clube arrecadar R$ 55 milhões no total.

A título de comparação, a CBF paga atualmente cerca de R$ 60 milhões para o vencedor da Copa do Brasil, competição mais nobre do País atualmente, e que conta com Corinthians e Flamengo como finalistas na edição deste ano. O Brasileirão, que tem o Palmeiras com uma mão na taça, paga ao seu vencedor cerca de R$ 33 milhões.

O título da Copa Sul-Americana também garantiria ao São Paulo uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores do próximo ano. No Brasileirão, o time de Rogério Ceni é o 12º colocado, com 37 pontos, a dois pontos do oitavo classificado, que deve garantir uma vaga na pré-Libertadores, uma vez que Corinthians e Flamengo, finalistas da Copa do Brasil, e Flamengo e Athletico-PR, finalistas da Libertadores, compõem o pelotão de frente da tabela, abrindo mais duas vagas além dos seis primeiros.

São Paulo e Independiente Del Valle se enfrentam neste sábado, dia 1º de outubro, às 17h (horário de Brasília). A decisão será disputada no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina. A partida terá transmissão exclusiva da Conmebol TV (pay-per-view).