São Paulo perde em casa para o Cuiabá e vê invencibilidade com Zubeldía cair

Acabou a invencibilidade de 12 jogos do São Paulo sob o comando do técnico Luis Zubeldía. Nesta quarta-feira, no MorumBis, a equipe tricolor foi superada pelo Cuiabá na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atuação sonolenta dos donos da casa impediu que o time saísse de campo com um resultado melhor.

Os jogos mais recentes do São Paulo mostraram um time em declínio criativo. Os empates com Inter e Corinthians evidenciaram essas circunstâncias no placar, mas apenas diante do Cuiabá os problemas tiveram maiores reflexos em campo. O time foi inoperante do começo ao fim. As oportunidades ofensivas foram muito raras. Desde o primeiro minuto, o caminho tricolor no jogo estava traçado. Bastava que alguém do time visitante tivesse a felicidade de acertar o gol, objetivo que apenas Eliel conquistou.

São Paulo parou no Cuiabá e perdeu em pleno MorumBis – Foto: Paulo Pinto / saopaulofc.net

O primeiro tempo foi bastante equilibrado. Não houve um domínio claro do São Paulo como se esperava. Até mesmo as oportunidades se dividiram, com o Cuiabá sendo mais perigoso e acertando o travessão. A dinâmica ofensiva tricolor foi prejudicada sem a presença de Lucas Moura, que ficou no banco de reservas.

A inoperância do São Paulo no ataque deixou o Cuiabá confortável na partida. Se não fosse a falta de qualidade técnica dos principais jogadores de ataque do time mato-grossense, fatalmente o time da casa ficaria em desvantagem na etapa inicial.

Na volta do intervalo, o São Paulo manteve o ritmo fraco e com imensas dificuldades de criação. Insatisfeito, Zubeldía mudou o time depois de 15 minutos. Colocou em campo Lucas Moura, Rodrigo Nestor e Luiz Gustavo nos lugares de Galoppo, Michel Araújo e Wellington Rato. A intenção era aumentar a mobilidade e fortalecer a armação de jogadas ofensivas.

No entanto, nada deu certo para o São Paulo. As entradas de William Gomes e Ferreirinha tampouco tiveram efeito prático. O gol do Cuiabá ficou mais maduro até que finalmente a rede balançou. Isidro Pita recebeu passe pela esquerda da grande área, cruza para trás, a bola espirra e sobra para Eliel acertar um lindo chute para colocar os mato-grossenses em vantagem, aos 37.

No sábado, às 21h30, o São Paulo tem novo compromisso pelo Brasileirão. No Estádio São Januário, a equipe tricolor enfrenta o Vasco. Já o Cuiabá entra em campo mais cedo, às 18h30, na Arena Pantanal, para medir forças com o Atlético Goianiense.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 X 1 CUIABÁ

SÃO PAULO – Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Alisson (Ferreirinha), Michel Araújo (Luiz Gustavo), Wellington Rato (Rodrigo Nestor) e Galoppo (Lucas Moura); Luciano (William Gomes) e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon (Rikelme); Lucas Mineiro, Denilson (Fernando Sobral) e Max (Bruno Alves); Jonathan Cafu (Eliel), Isidro Pita e Clayson (Railan). Técnico: Petit.

GOL – Eliel, aos 37 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS – William Gomes, Alisson, Ramon e Railan.

ÁRBITRO – Gustavo Bauermann (SC).

PÚBLICO – 33.586 torcedores.

RENDA – R$ 1.726.202,50.

LOCAL – MorumBis, em São Paulo.