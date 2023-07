São Paulo perde para o Cuiabá e continua sem vencer como visitante

Segundo pior visitante do Campeonato Brasileiro, o São Paulo continua sem vencer fora de casa. Neste sábado, na Arena Pantanal, o técnico Dorival Junior escalou praticamente o time titular mesmo com o clássico diante do Corinthians pela Copa do Brasil na terça-feira e perdeu para o Cuiabá por 2 a 1. Agora são quatro derrotas e quatro empates longe do Morumbi.

O primeiro gol do triunfo do Cuiabá saiu no segundo pênalti assinalado pelo árbitro Bruno Mota Correia após orientação de Rodrigo Nunes de Sá no VAR. Clayson converteu. Isidro Pitta, que entrou no lugar de Deyverson, responsável por desperdiçar a primeira cobrança, fez o segundo. No último lance, já com o jogo definido, Nathan diminuiu.

São Paulo perdeu de 2 a 1 do Cuiabá neste sábado – Foto: Gil Gomes / AGIF – Agência de Fotografia / Estadão Conteúdo

Com o resultado, o São Paulo estaciona nos 25 pontos e vai fechar essa rodada fora do G-4 do Brasileirão. Já o Cuiabá chega aos 22 pontos e se posiciona na parte intermediária da tabela.

Mesmo com o time praticamente titular, o São Paulo não fez um grande primeiro tempo. A equipe do técnico Dorival Junior deu muito espaço para o Cuiabá na marcação – foram três finalizações que exigiram participação de Rafael – e foi pouco criativo na construção das jogadas, apesar de 70% de posse de bola. Tanto que demorou 35 minutos para conseguir efetivamente assustar o goleiro Walter.

Os dois principais lances surgiram com Calleri. Mesmo isolado e sentindo falta de Luciano, que foi um dos titulares poupados, o argentino quase marcou em um bonito girou dentro da área na primeira chance. Na segunda, pouco minutos depois, ganhou pelo alto e cabeceou para boa defesa de Walter. O 0 a 0 foi o resultado justo para os primeiros 45 minutos.

Dorival Junior não fez modificações no intervalo para mudar o panorama e se arrependeu. O Cuiabá cresceu no jogo e teve dois pênaltis assinalados com intervenção do VAR em sequência após o árbitro Bruno Mota Correia mandar seguir e conseguiu abrir o placar na segunda tentativa. Deyverson desperdiçou o primeiro pênalti, mandando na trave, mas Clayson fez o segundo.

Assim que sofreu o gol, Dorival, que já havia sido expulso por reclamação em relação ao primeiro pênalti do Cuiabá, fez três mudanças. Luciano, Juan e Erison entraram. Pouco depois outras duas alterações: Alisson e Michel Araujo. Não deu certo. Isidro Pitta também saiu do banco e fez o segundo. O São Paulo fez um segundo tempo muito ruim, mas, no fim, diminuiu com Nathan.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 2 X 1 SÃO PAULO

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Denilson (Lucas Mineiro) e Fernando Sobral (Ronald); Jonathan Cafu (Wellington Silva), Deyverson (Isidro Pitta) e Clayson (Iury Castilho). Técnico: Bruno Lazaroni (auxiliar)

SÃO PAULO – Rafael; Nathan, Arboleda, Diego Costa e Caio Paulista; Luan (Alisson), Pablo Maia e Rodrigo Nestor (Michel Araujo); Wellington Rato (Juan), Calleri (Erison) e Marcos Paulo (Luciano). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS – Clayson, aos 21, Isidro Pitta, aos 32, Nathan, aos 54 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Diego Costa, Jonathan Cafu, Calleri, Luciano, Marllon, Erison e Pablo Maia.

CARTÃO VERMELHO – Dorival Junior.

ÁRBITRO – Bruno Mota Correia (RJ).

PÚBLICO – 34.072 pessoas.

RENDA – R$ 2.039.625,00.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá.