São Paulo perde do Independiente Del Valle na final da Copa Sul-Americana

Equipe equatoriana aproveitou as oportunidades que teve e fez 2 a 0 no estádio Mario Kempes, em Córdoba

Foram exatos 3.587 dias, ou quase dez anos, para o torcedor do São Paulo ver o time em uma decisão continental. E os são-paulinos terão de esperar um pouco mais para comemorar novamente um título. Neste sábado, no estádio Mario Kempes, em Córdoba (Argentina), o time do técnico Rogério Ceni perdeu para o Independiente Del Valle, do Equador, por 2 a 0, com gols de Lautaro Díaz e Faravelli, na decisão da Copa Sul-Americana.

Goleiro e capitão da equipe campeã em 2012, Rogério Ceni não conseguiu repetir o feito agora como treinador. A derrota na final coloca um enorme ponto de interrogação no futuro do técnico. Ele mesmo afirmou que sua continuidade no Morumbi passava pela conquista do título.

Independiente Del Valle aproveitou erros do São Paulo e venceu por 2 a 0 neste sábado – Foto: Pelaez Burga / Dia Esportivo / Estadão Conteúdo

A derrota na decisão para o Del Valle faz também o São Paulo fechar o ano sem título. A última chance era na Sul-Americana após eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil para o Flamengo. Agora terá de brigar no Brasileirão para conseguir garantir uma vaga na Libertadores do próximo ano.

O São Paulo aprendeu da pior maneira possível que qualquer erro pode ser fatal contra um adversário perigoso como o Del Valle. Bastou uma saída equivocada do capitão Diego Costa para o time equatoriano abrir o placar antes dos 15 minutos. Faravelli deu passe perfeito para Lautaro Díaz na área. O atacante, que havia perdido uma chance um pouco antes, não desperdiçou na segunda oportunidade: finalizou rasteiro, sem chance para Felipe Alves.

Atrás no placar, o São Paulo avançou suas peças no bem cuidado gramado do estádio Mario Kempes, em Córdoba. E, claro, dava espaço para o Del Valle. Sonorza, aquele mesmo ex-Corinthians e Fluminense, quase fez o segundo três minutos depois do 1 a 0. A bola parou na trave após Felipe Alves desviar.

A equipe de Rogério Ceni não jogava mal. De posse da bola, o São Paulo incomodava o Del Valle. As bolas enfiadas nas costas da linha de três zagueiros eram um bom caminho. O desafio era ajustar o tempo do passe, já que os equatorianos deixaram os são-paulinos em impedimento diversas vezes. Neste cenário, apenas Calleri teve uma boa chance ao driblar o goleiro Ramírez, perder o equilíbrio e chutar para fora.

Para o segundo tempo, o São Paulo voltou com o mesmo time, mas com uma postura mais agressiva. A equipe adiantou sua marcação e forçava o erro do Del Valle. Nestor quase empatou aos 2 minutos, após um roubo de bola, em lance que terminou em uma defesa excelente de Ramírez. Um minuto depois Igor Vinícius recebeu na direita e cruzou para Calleri, livre na área, cabecear para fora.

A pressão não resultou em gol e, aos poucos, o São Paulo foi perdendo força. O Del Valle aproveitou, jogou com inteligência até encontrar espaço e chegou ao segundo gol em uma linda jogada. Sornoza recebeu nas costas de Diego Costa e tocou para Lautaro Díaz, que encontrou Faravelli livre na área só para desviar de Felipe Alves.

Com desvantagem de 2 a 0, o São Paulo foi para o tudo ou nada com algumas mudanças realizadas por Rogério Ceni. Mas não conseguiu sequer diminuir o placar em Córdoba e ainda teve dois jogadores expulsos nos minutos finais: Calleri e Diego Costa. O título era do Independiente Del Valle.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 x 2 INDEPENDIENTE DEL VALLE

SÃO PAULO – Felipe Alves; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Nestor (Igor Gomes) e Alisson (Galoppo); Luciano, Calleri e Patrick (Eder). Técnico: Rogério Ceni.

INDEPENDIENTE DEL VALLE – Ramírez; Fernández, Carabajal, Schunke, Segovia e Chávez (Beder Caicedo); Faravelli (Mateo Ortíz), Marco Angulo (Gaibor), Pellerano e Sornoza (Ayoví); Lautaro Díaz (Joao Ortiz). Técnico: Martín Anselmi.

GOLS – Lautaro Díaz, aos 13 minutos do 1ºT; Faravelli, aos 21 minutos do 2ºT.

ÁRBITRO – Wilmar Roldán (Colômbia).

CARTÕES AMARELOS – Carabajal, Reinaldo, Schunke, Diego Costa e Pellerano.

CARTÕES VERMELHOS – Calleri e Diego Costa.

LOCAL – Estádio Mario Alberto Kempes (Argentina).