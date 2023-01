São Paulo oficializa Caio Paulista até dezembro: ‘Farei de tudo para ajudar’

Caio Paulista é jogador do São Paulo. O atacante que ‘quebrou o galho’ como lateral-esquerdo do Fluminense na temporada passada e vem para ser opção do setor, foi oficializado neste sexta-feira, por empréstimo até o fim do ano.

“O São Paulo acertou a contratação de Caio Paulista, que chega por empréstimo do Fluminense até 31 de dezembro de 2023. O jogador atua como lateral-esquerdo e atacante. Seja bem-vindo”, oficializou o São Paulo.

Caio Paulista deve atuar como lateral-esquerdo no Tricolor – Foto: São Paulo FC / Divulgação

Caio paulista é o oitavo reforço contratado pelo São Paulo em grande reformulação do elenco realizada pelo técnico Rogério Ceni. Inicialmente, ele chega para brigar por posição com Welington na lateral-esquerda, mas deve ganhar bastante oportunidades.

“Estou muito feliz com esta oportunidade de defender o São Paulo. A torcida pode esperar muito trabalho, porque farei de tudo para ajudar os meus novos companheiros”, afirmou o reforço.

Dos recém-contratados, Rafael se firmou no gol e Wellington Rato é o armador principal do time. David chegou faz uma semana já foi assumindo a titularidade. Alan Franco, na defesa, Méndez no meio-campo e Marcos Paulo e Pedrinho na frente também vêm atuando com frequência, seja começando ou vindo do banco de reservas.

Apesar de ter assinado por empréstimo até o fim da temporada, Caio Paulista está com o preço fixado pelo Fluminense e, caso se destaque no Morumbi, pode ser comprado em definitivo em dezembro.