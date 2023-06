São Paulo muda esquema, sofre com desorganização e perde do Grêmio no Brasileirão

Reinaldo marcou o gol da virada neste domingo - Foto: Rubens Chiri / saopaulofc

O São Paulo apostou no esquema com três zagueiros na partida contra o Grêmio, em Porto Alegre, e acabou derrotado por 2 a 1, neste domingo, no Brasileirão. Apesar de ter saído na frente com um gol de Calleri, o time de Dorival Júnior errou muito na saída de bola e na marcação, principalmente na primeira etapa, e a equipe gaúcha conseguiu a virada, com Cristaldo e Reinaldo.

Dorival Júnior buscou espelhar a formação do Grêmio para a partida deste domingo e o São Paulo teve problemas. Com muita dificuldade de marcação pelo lado direito da defesa, o time paulista se mostrou desorganizado em campo e viu os gremistas conseguirem a virada no placar, ainda no primeiro tempo de jogo. Na segunda etapa, mais adaptado, os paulistas tiveram mais a bola, conseguiram jogadas de perigo, mas não marcaram.

Depois de perder a primeira com Dorival, o São Paulo entrou em campo para o duelo com o Grêmio com três zagueiros. No jogo, o time paulista se mostrou um pouco desorganizado para marcar nos primeiros minutos e viu a equipe gaúcha controlar o ritmo usando as costas da marcação nas laterais.

Após o começo desorganizado, o São Paulo se acertou e marcou o primeiro gol. Em rápida saída para o ataque, Caio Paulista fez a jogada pela esquerda e cruzou para Calleri desviar e marcar, aos 15 minutos. Atrás do placar, o Grêmio foi para a pressão e parou nas defesas de Rafael.

O time gaúcho chegou com muito perigo em dois cruzamentos na área e Luis Suárez e Kannemann pararam em grandes defesas do goleiro do São Paulo. Com muito mais volume, o Grêmio seguiu pressionando, criando chances e conseguiu o empate. Aos 28 minutos, Cristaldo finalizou de fora da área, a bola explodiu no braço de Alan Franco e o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, Cristaldo chutou forte para vencer Rafael e empatar a partida em Porto Alegre.

Após o empate, o time gaúcho diminuiu um pouco a intensidade e o São Paulo levou perigo em algumas bolas cruzadas na área. Apesar disso, o Grêmio seguiu aproveitando os erros de marcação do time paulista com os três zagueiros e virou o placar. Aos 39, Reinaldo recebeu bom passe de Suárez na área, finalizou cruzado e a bola passou por baixo de Rafael antes de entrar. Na reta final, os paulistas voltaram a ter a bola, buscaram o ataque, mas não passaram pelo trio de zaga gaúcho. Desta forma, o 2 a 1 se manteve até o fim do primeiro tempo.

O São Paulo começou a segunda etapa tendo mais a bola e ocupando o campo de ataque. Com a marcação encaixada no ataque gremista, o time paulista controlou os primeiros minutos e assustou com Rodriguinho acertando a trave de Gabriel Grando aos 10. Como resposta, os donos da casa assustaram em uma finalização de Bitello travada na pequena área por Arboleda no minuto seguinte

Na reta final do jogo, Dorival Júnior desmontou o esquema com três zagueiros e colocou todos os atacantes que tinha no banco de reservas na partida. Apesar disso, o time paulista não conseguiu ser efetivo nas finalizações e foi derrotado pela segunda vez no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 x 1 SÃO PAULO

GRÊMIO – Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; Fábio (João Pedro), Villasanti, Carballo (Mila), Cristaldo (Everton Galdino) e Reinaldo; Bitello (Diogo Barbosa) e Suárez (Vina). Técnico: Renato Gaúcho.

SÃO PAULO – Rafael; Alan Franco (David), Arboleda e Beraldo; Raí Ramos (Nathan), Pablo Maia, Michel Araújo (Marcos Paulo), Alisson (Luciano) e Caio Paulista; Wellington Rato (Rodriguinho) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

GOLS – Calleri, aos 14, Cristaldo, aos 29, e Reinaldo, aos 39 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (GO).

CARTÕES AMARELOS – Alan Franco (Sãso Paulo), Reinaldo e Mila (Grêmio).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena do Grêmio, em Porto Alegre.