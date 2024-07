São Paulo mostra vontade, mas é displicente no ataque e acaba superado pelo Atlético-MG

O São Paulo encerrou a sequência de quatro vitórias, ao perder por 2 a 1 para o Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe pecou nas finalizações e sofreu com desgaste físico, principalmente quando teve Alan Franco expulso, enquanto os atleticanos contaram com a estrela de Paulinho, artilheiro do estádio do clube mineiro.

O Atlético-MG buscava reafirmação após derrotas contra Flamengo e Botafogo. Foram sete gols sofridos nesses dois jogos. O remédio de Milito para isso foi avançar pelos lados. O São Paulo, acuado, começou apenas com bolas esticadas para Calleri, sem sucesso.

Paulinho marcou o segundo gol do Atlético-MG nesta quinta – Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

Os são-paulinos tinham o retorno de Rafael, que estava com a seleção brasileira. O goleiro não disputou nenhuma partida na Copa América. Pode ter sido justamente falta de ritmo que o fez espalmar mal a falta cobrada por Hulk aos 12 minutos. O rebote caiu nos pés de Vargas, que abriu o placar.

Defensivamente, porém, a pressão alta do time de Gabriel Milito não encaixava. O gol não abalou o São Paulo, que passou a descobrir os caminho para avançar. Ainda que o time paulista conseguisse chegar no campo ofensivo, os ataques foram tecnicamente fracos, com muitos passes errados.

O empate veio muito mais na vontade do que na tática. Após bola mal afastada em um escanteio, Lucas Moura igualou o placar. Ferreirinha teve a chance de virar, mas foi displicente e chutou fraco em cima de Matheus Mendes.

No lado do time mineiro, Scarpa era quem mais buscava finalizações. O chute mais próximo de desempatar foi espalmado facilmente por Rafael. Depois, a insistência deu resultado, quando, aos 48 minutos, ele bateu, e Paulinho desviou de barriga, tirou o goleiro do lance e desempatou. Foi o 15º gol do artilheiro da Arena MRV no estádio.

O Atlético-MG voltou do intervalo obstinado a ampliar. Arana, outro retorno da Copa América, marcou presença no campo de ataque e quase fez o terceiro, em chute que parou em Rafael.

Na defesa, a recomposição atleticana melhorou. Saravia cobriu corridas de Ferreirinha. Em outro lance, o atacante errou o passe que deixaria Lucas na cara do gol.

Calleri e Luciano estavam apagados. A dupla não conseguiu abrir espaços ou receber em boas condições. Sobrou para Ferreirinha continuar tentando em finalizações de fora da área, sem precisão.

A expulsão de Alan Franco não impediu que Luiz Gustavo subisse para finalizar. Matheus Mendes fez ótima defesa. No rebote, o goleiro também bloqueou o chute de Luciano, para garantir o placar favorável. Zubeldía mudou o time para buscar mais ataques em bola aérea, mas evitou recuar.

O ritmo se tornou cada vez mais lento, com cadência do Atlético-MG e desgaste físico do São Paulo, com um jogador a menos. Ao final, os atleticanos finalizaram cinco vezes em direção ao gol, apenas uma a mais que os são-paulinos, que não conseguiram acertar a meta de Matheus Mendes e tiveram como consequência a derrota.

Com o resultado, o São Paulo fica em quinto, com 27 pontos, três a menos que o Bahia, primeiro time no G-4. A equipe tricolor volta a campo na quarta-feira, 17, no MorumBis, às 20h. Luis Gustavo, que recebeu o terceiro nesta quinta-feira, está fora.

O Atlético-MG chega a 21 pontos, na 10ª posição. Os mineiros visitam o Juventude, na próxima rodada, no Mané Garrincha, em Brasília, na terça-feira, 16, às 19h.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 1 SÃO PAULO

ATLÉTICO-MG – Matheus Mendes; Saravia, Bruno Fuchs, Battaglia e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Eduardo Vargas (Cadu), Paulinho (Palacios) e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

SÃO PAULO – Rafael; Igor Vinícius (Rafinha), Arboleda, Alan Franco e Wellington; Luiz Gustavo e Alisson; Lucas Moura (Erick), Luciano (Rodrigo Nestor) e Ferreirinha (Wellington Rato); Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía.

GOLS – Eduardo Vargas, Lucas Moura e Paulinho, aos 12, aos 18 e aos 48 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Otávio (Atlético-MG), Luis Zubeldía (São Paulo), Hulk (Atlético-MG) e Luiz Gustavo (São Paulo).

CARTÃO VERMELHO – Alan Franco (São Paulo).

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE).

PÚBLICO – 28.772 presentes.

RENDA – R$ 1.629.280,00.

LOCAL – Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).