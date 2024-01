Esporte São Paulo leva virada do Novorizontino e dá adeus ao sonho do penta na Copinha

São Paulo foi eliminado após levar virada do Novorizontino - Foto: Célio Messias/São Paulo FC

O São Paulo é mais um gigante a se despedir da Copa São Paulo de Juniores, a Copinha. A equipe do Morumbi acabou eliminada nas oitavas de final na noite desta terça-feira, em duelo disputado na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, com derrota de virada, por 3 a 2, diante do Novorizontino.

Pela primeira vez na história a equipe do interior, semifinalista do Paulistão sub-20 na temporada passada, carimbou seu passaporte às quartas de final. Já o São Paulo se despede do torneio de base, no qual tem quatro títulos em sua história – 1993, 2000, 2010 e 2019.

As oitavas de final serão finalizadas na quarta-feira. O mata-mata ainda seguirá com quartas, semifinais e final, sempre em jogos únicos. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

O duelo foi bastante movimentado desde seu inicio e o São Paulo até saiu na frente. Aos 23 minutos, em escanteio curto, a bola sobrou para William Gomes, que achou Lucas Loss, livre para empurrar às redes. O empate do Novorizontino não demorou para sair, contudo.

Aos 31, em saída errada do goleiro Leandro, a bola caiu nos pés de Dantas, que serviu Lucas Café. O camisa 10 passou pela defesa e chutou firme no canto, deixando tudo igual. A virada veio ainda no primeiro tempo. Aos 44, a defesa do São Paulo se atrapalhou novamente e Lucas Café tocou para Kauê Canela anotar.

No segundo tempo, o São Paulo passou a buscar o empate a todo custo, mas viu o Novorizontino balançar as redes mais uma vez. Aos 7 minutos, a bola sobrou nos pés de Lucas Café, que chutou forte para fazer o terceiro da equipe de Novo Horizonte. O time da capital só foi responder aos 41, com Negrucci, mas já era tarde, fechando o placar em 3 a 2.