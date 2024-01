São Paulo leva dois gols, mas busca a virada no fim sobre o Carajás e avança na Copinha

Foi no sufoco que o São Paulo conseguiu a classificação antecipada para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite deste sábado, o time paulista foi para o intervalo perdendo por 2 a 0 para o Carajás-PA, mas conquistou a virada por 3 a 2, com gols no fim na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Com o resultado, o São Paulo manteve seus 100% de aproveitamento dentro do torneio e também garantiu a classificação da Ferroviária. A dupla divide a liderança do Grupo 7, com seis pontos, e se enfrentará na última rodada. Porto Vitória-ES e Carajás-PA deram adeus à competição.

São Paulo e Ferroviária se juntam a Athletico-PR, Atlético-GO, Avaí, Ceará, Criciúma, Fluminense, Fortaleza e Juventude, também com a vaga garantida para a segunda fase.

O time paraense aproveitou a desatenção inicial dos garotos do São Paulo e abriu o placar logo aos 15 minutos, com Valdívia. Logo depois, em saída errada da defesa paulista, Davi pegou o rebote para ampliar.

Após o intervalo, formando uma blitz, o São Paulo diminuiu com Faisal, aos 20. Na reta final, fazendo-se valer na parte física, Caio deixou tudo igual cobrando pênalti, aos 39. Logo em seguida, Palmberg acertou um belo chute de fora da área e virou a partida aos 41, para garantir a classificação antecipada.

No mesmo horário, pelo Grupo 10, do Corinthians, o Marília conquistou a primeira vitória no torneio, ao derrotar o Ji-Paraná-RO por 2 a 1. Enquanto o XV de Jaú venceu o Santa Cruz-SE de virada, por 2 a 1, e encaminhou sua classificação no Grupo 12.

Mais cedo, pelo Grupo 4, do Grêmio, o Serra Branca-PB superou o Inter de Bebedouro por 2 a 0. Enquanto Sampaio Corrêa e ABC empataram por 2 a 2, pelo Grupo 3.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é disputada por 128 clubes, que foram divididos em 32 grupos com quatro integrantes cada. Ao fim de três rodadas, os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, sempre realizado em jogo único.

O mata-mata contará com seis fases para decidir o campeão (segunda e terceira fases, oitavas de final, quartas de final, semifinais e final.