São Paulo leva dois gols em quatro minutos e perde do Red Bull Bragantino

O São Paulo levou dois gols num intervalo de quatro minutos no fim da partida e foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 2 a 1 nesta quarta-feira à noite, em Bragança Paulista, onde os anfitriões continuam sem perder para a equipe do Morumbi desde 2019.

Em um jogo de clara pobreza técnica, mas emocionante graças à virada relâmpago protagonizada pelo Bragantino, o São Paulo vacilou nos minutos finais e sofreu seu segundo revés no Campeonato Paulista.

Red Bull Bragantino venceu de virada nesta quarta-feira – Foto: Diogo Reis / AGIF – Agência de Fotografia / Estadão Conteúdo

O gol por cobertura anotado pelo meia-atacante argentino Galoppo foi bonito, mas insuficiente para os são-paulinos comemorarem mais uma vitória. Ele é o goleador da equipe em 2023, com quatro gols, e um dos poucos que se salvou na atuação ruim do São Paulo no Nabi Abi Chedid.

Quem foi ao Nabi Abi Chedid viu um jogo ruim, truncado e cheio de erros dos dois lados, comum para times que ainda buscam o encaixe ideal no início da temporada.

A primeira etapa, principalmente, foi difícil de assistir, com erros de passe em profusão e dificuldade notória tanto de São Paulo como de Bragantino para encontrar espaços nos sistemas defensivos. Os anfitriões até acharam quando o goleiro Rafael falhou ao sair mal do gol, mas Beraldo salvou os visitantes.

O São Paulo perdeu Erison machucado, mas ganhou Galoppo e, com isso, mais técnica. Limitado a dar chutões na primeira etapa, o time de Rogério Ceni se ajustou e acertou o pé.

Alan Franco fez a bola chegar em Galoppo por meio de um lançamento da defesa. O argentino dominou com categoria e concluiu com mais categoria ainda. Luan Patrick até afastou a bola, mas, segundo a arbitragem, ela já havia ultrapassado a linha.

Ocorre que no segundo tempo as mexidas do português Pedro Caixinha deram resultado. Ousado, ele abriu a equipe e a tornou ofensiva com a entrada dos atacantes Popó e Thiago Borbas. Popó participou do primeiro gol e Borbas fez o segundo, o da virada, que definiu o resultado.

O do empate foi marcado por Praxedes, aproveitando rebote de Rafael depois do desvio de Popó aos 39 minutos. Aos 43, a virada foi decretada com bonita finalização de esquerda de Borbas, que também contou com a sorte ao ver a bola desviar em Welington antes de morrer no ângulo esquerdo de Rafael.

O São Paulo parou nos 11 pontos, mas ainda lidera o Grupo B. O Bragantino aumentou sua vantagem na ponta do Grupo A. Agora tem 13 pontos, três a mais que a Inter de Limeira, que enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira.

O Bragantino enfrenta o Mirassol no sábado, às 20h30. No domingo, às 19h, o São Paulo faz o clássico com o Santos no Morumbi. Ambos os duelos são válidos pela oitava rodada do Paulistão.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 X 1 SÃO PAULO

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Hurtado, Lucas Cunha, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom (Popó) e Gustavinho (Praxedes); Artur (Aderlan), Alerrandro (Sorriso) e Bruninho (Thiago Borbas). Técnico: Pedro Caixinha.

SÃO PAULO – Rafael; Orejuela, Alan Franco, Beraldo e Welington; Méndez (Nestor), Pablo Maia e Luciano; Wellington Rato (Pedrinho), Erison (Galoppo) e David (Caio Paulista). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS – Galoppo, aos 19, Praxedes, aos 39, e Thiago Borbas, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Alerrandro, Sorriso e Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira.

PÚBLICO – 8.012 pagantes.

RENDA – R$ 336.405,00.

LOCAL – Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.